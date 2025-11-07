Carlos Forbs chamado por Martínez para jogos com Arménia e Irlanda

07 nov, 2025 - 12:34 • Hugo Tavares da Silva
O selecionador de Portugal, Roberto Martínez, divulgou esta sexta-feira a lista para os jogos com Irlanda (13 novembro) e Arménia (16 novembro) que podem confirmar a presença no Mundial 2026. A seleção nacional não falha uma grande competição de seleções, falando apenas de Mundiais e Europeus, desde 2000.
A grande novidade da lista é Carlos Forbs, o extremo do Club Brugge que se estreia nestas andanças e que acabou de marcar dois golos ao Barcelona na Liga dos Campeões. Batizado Carlos Roberto Forbs Borges em 2004, o luso-guineense fez a formação no Manchester City depois de abandonar o Sporting em tenra idade. Em 2023/24 e 2024/25, Forbs jogou no Ajax e no Wolves.
Esta época, o avançado de 21 anos mudou-se para o campeonato belga, com a camisola do Brugge, um clube com quem já fez cinco golos e cinco assistências. Trata-se de uma estreia absoluta na seleção A para um futebolista que participou em 40 jogos nas camadas jovens nacionais, segundo o "Zerozero".
Com a ausência certa de Nuno Mendes, Martínez optou por não chamar nenhum defesa-esquerdo. Os regressos de João Neves e João Cancelo eram esperados.
Portugal lidera o Grupo F com 10 pontos, com três vitórias e um empate em quatro jornadas. A Hungria ocupa o segundo lugar, com cinco pontos, seguida por Irlanda e Arménia, com quatro e três pontos.
Os portugueses venceram a Irlanda (1-0), Arménia (5-0) e Hungria (3-2), a única seleção com quem perderam pontos (2-2, em casa).
Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva
Defesas: Diogo Dalot, Nélson Semedo, João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, António Silva, Renato Veiga
Médios: João Palhinha, Rúben Neves, Matheus Nunes, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Gonçalves
Avançados: João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Rafael Leão, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Carlos Forbs, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo