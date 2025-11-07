Carlos Forbs chamado por Martínez para jogos com Arménia e Irlanda

O selecionador de Portugal, Roberto Martínez, divulgou esta sexta-feira a lista para os jogos com Irlanda (13 novembro) e Arménia (16 novembro) que podem confirmar a presença no Mundial 2026. A seleção nacional não falha uma grande competição de seleções, falando apenas de Mundiais e Europeus, desde 2000.

A grande novidade da lista é Carlos Forbs, o extremo do Club Brugge que se estreia nestas andanças e que acabou de marcar dois golos ao Barcelona na Liga dos Campeões. Batizado Carlos Roberto Forbs Borges em 2004, o luso-guineense fez a formação no Manchester City depois de abandonar o Sporting em tenra idade. Em 2023/24 e 2024/25, Forbs jogou no Ajax e no Wolves.

Esta época, o avançado de 21 anos mudou-se para o campeonato belga, com a camisola do Brugge, um clube com quem já fez cinco golos e cinco assistências. Trata-se de uma estreia absoluta na seleção A para um futebolista que participou em 40 jogos nas camadas jovens nacionais, segundo o "Zerozero".

