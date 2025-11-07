Martínez quer replicar "impacto" inicial de Neto e Conceição com o "especial" Carlos Forbs

Carlos Forbs: "O Carlos é um perfil mutio especial, um jogador rápido, vertical, mas que consegue jogar nas duas alas e isso é muito importante para o estágio. Temos em novembro um estágio em que os jogadores já têm minutos, precisamos de gerir isso, e o Carlos Forbs está num momento muito bom, o melhor momento na sua carreira. É um jogador novo mas com muitas experiências, em Inglaterra e nos Países Baixos, e agora está a ter um papel muito importante na sua equipa [Club Brugge], que está a fazer uma época muito boa na Liga dos Campeões. Ele é um jogador essencial nessa equipa, então merece. Parabéns para o Carlos e para o trabalho feito com a equipa de sub-21, porque é um jogador que é muito interessante para nós trabalhar com ele no espaço seleção."

Lista sem laterais-esquerdos: "O que é importante para nós é o contexto do estágio de novembro. Temos os dois últimos jogos do apuramento e o que temos feito nos dois últimos estágios é muito importante. Temos dois dias para preparar o jogo com a Irlanda, por isso precisamos de encontrar as soluções dentro do grupo e utilizar os jogadores que já trabalhámos durante os dois últimos estágios. Já defrontámos as duas equipas que agora vamos defrontar. Não há um jogador para substituir o Nuno Mendes, que é um jogador especial, provavelmente o melhor jogador do mundo neste momento, então precisamos de procurar soluções com outras opções táticas e tentar fazer aquilo que já fizemos e utilizar jogadores por fora e dar equilíbrio na ala com jogadores como Diogo Dalot e João Cancelo, que já fizeram esse trabalho. É importante utilizar o trabalho feito durante os dois últimos estágios. Depois de novembro, é um período diferente."

Rodrigo Mora e Geovany Quenda podem sonhar com o Mundial mesmo sem disputar jogos oficiais? "Sem dúvida. Em primeiro lugar, por agora não podemos falar do Mundial porque temos de nos apurar. E o foco neste estágio é isso, ter o grupo de jogadores para nos apurarmos para o Mundial. Depois, a nossa pré lista tem jogadores como o Rodrigo Mora, o Mateus Fernandes, o Geovany Quenda, o João Simões, o Félix Correia, que está a fazer uma época muito boa, o Tomás Araújo. Temos muitos jogadores. Isso faz parte da competitividade que temos e vamos sempre procurar momentos de forma e o que a seleção precisa. Mas agora, é o momento de apurar. Vamos proibir falar, discutir, sonhar com o Mundial, porque precisamos de nos apurar primeiro."

Pedro Neto ainda em dúvida: "A situação do Pedro Neto é medicamente... Ele ainda tem opções de jogar na sua equipa no próximo jogo. Se o Pedro conseguir entrar na convocatória pela sua equipa, pode jogar com a seleção. Se não conseguir, é claro que não pode entrar na seleção."



Carlos Forbs II: "É um jogador que acompanhámos durante toda a época. A primeira vez que vi o Carlos foi nos sub-17. É um jogador diferente. Relembro o impacto do Chico Conceição e do Pedro Neto na primeira vez que os chamámos e acho que o Carlos Forbs tem o mesmo perfil. Um jogador desequilibrador, rápido, que consegue jogar nas duas alas. O Roger [Fernandes] também pode fazer isso. O Quenda também, mas é um perfil de ala direita. São jogadores que num momento, quando uma oportunidade aparece, eles têm opções. Marcar dois golos e fazer uma assistência contra o Barcelona na Liga dos Campeões ajuda. Mostra o momento de confiança e pode ser contagiante dentro do grupo. É um exemplo para todos os jovens em todas as equipas da formação. A decisão foi tomada ontem, é sempre assim."

