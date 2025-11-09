FPF. Pedro Neto e Pedro Gonçalves dispensados

Os jogadores Pedro Neto e Pedro Gonçalves foram dispensados, por lesão, da seleção para os jogos contra a República da Irlanda e a Arménia.

Neto está com “problemas físicos que limitam o jogador”.

Já Pedro Gonçalves “foi considerado inapto para integrar os trabalhos” depois de se ter lesionado no jogo do Sporting este sábado.

O selecionador Roberto Martinez tinha chamado 26 jogadores e, para já, fica com 24.

O primeiro treino está marcado para as 18h00 desta segunda-feira.

Portugal vai defrontar a República da Irlanda (dia 13 em Dublin) e a Arménia (dia 16 no Porto).