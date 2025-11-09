Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Seleção

FPF. Pedro Neto e Pedro Gonçalves dispensados

09 nov, 2025 - 23:16

Os dois atletas não vão ser substituídos. Ficam 24 jogadores concentrados para duas partidas.

A+ / A-

Os jogadores Pedro Neto e Pedro Gonçalves foram dispensados, por lesão, da seleção para os jogos contra a República da Irlanda e a Arménia.

Neto está com “problemas físicos que limitam o jogador”.

Já Pedro Gonçalves “foi considerado inapto para integrar os trabalhos” depois de se ter lesionado no jogo do Sporting este sábado.

O selecionador Roberto Martinez tinha chamado 26 jogadores e, para já, fica com 24.

O primeiro treino está marcado para as 18h00 desta segunda-feira.

Portugal vai defrontar a República da Irlanda (dia 13 em Dublin) e a Arménia (dia 16 no Porto).

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)