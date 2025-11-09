Ouvir
Sub17. Portugal perde com Japão

09 nov, 2025 - 15:43 • Carlos Calaveiras

Equipa das quinas avança para a próxima fase, mas cai para segundo no grupo.

A+ / A-

A seleção portuguesa de Sub17 perdeu 2-1 contra o Japão, na terceira jornada do Mundial da categoria, que decorre no Qatar.

Com esta derrota, a equipa das quinas cai para o segundo lugar do Gripo B.

Os japoneses marcaram por Takeshi Wada e Taiga Seguchi.

Portugal ainda descontou por Zeega e pressionou em busca do empate, mas a derrota confirmou-se.

Destaque ainda para um golo anulado a Portugal e para a expulsão de um atleta nipónico, aos 70 minutos.

Com este resultado, os comandados de Bino Maçães ficam no segundo lugar do grupo com seis pontos (6-1 com a Nova Caledónia e 6-0 com Marrocos e uma derrota). O Japão, por sua vez, assume a liderança do grupo B com sete pontos.

O próximo adversário, nos 16-avos-de-final, só vai ser conhecido após todos os jogos da primeira fase, no dia 11 de novembro.

