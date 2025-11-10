Chegou o último estágio de 2025 da seleção. As contas de Portugal para confirmar presença no Mundial 2026

Portugal começa a preparar, a partir desta segunda-feira, na Cidade de Futebol, em Oeiras, o duelo com a República da Irlanda, marcado para quinta-feira, em Dublin, que pode confirmar o apuramento luso para o Mundial 2026.



A seleção nacional, que termina o Grupo F depois no domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, frente à Arménia, tem o primeiro treino agendado para as 18h00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Antes, às 17h00, também na Cidade do Futebol, em Oeiras, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

O avançado Carlos Forbs, do Club Brugge, é a grande surpresa nas escolhas do selecionador Roberto Martínez, numa lista de 26 jogadores em que não faz parte Nuno Mendes, lesionado.

Pedro Gonçalves e Pedro Neto ainda foram chamados pelo técnico espanhol, mas acabaram ambos por ser dispensados no domingo devido a problemas físicos.

Em contrapartida, o lateral João Cancelo e o médio João Neves estão de regresso depois de terem falhado o estágio de outubro por causa também de lesões,.

O apuramento, o nono da história de Portugal para um Campeonato do Mundo, já podia ter acontecido em outubro, caso tivesse vencido a Hungria, mas a seleção nacional acabou por ceder um empate (2-2) nos descontos, no Estádio José Alvalade.

Portugal lidera o Grupo F com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.

A seleção nacional precisa de dois pontos para confirmar matematicamente o apuramento, o que significa que uma vitória contra a República da Irlanda confirma o objetivo já na quinta-feira.

Na realidade, Portugal poderá até até perder na Irlanda e festejar o apuramento, mas aí ficaria dependente de um deslize da Hungria em solo arménio.

O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio que se vai disputar no próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.



Lista dos 24 convocados

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton).

Defesas: Diogo Dalot (Manchester United), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Al Hilal), Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica) e Renato Veiga (Villarreal).

Médios: João Palhinha (Tottenham), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (Paris Saint-Germain), Matheus Nunes (Manchester City), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United) e Bernardo Silva (Manchester City).

Avançados: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (AC Milan), Carlos Forbs (Club Brugge), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr).