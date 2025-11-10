João Neves sonha com primeiro golo pela seleção, mas quer mais chegar ao Mundial 2026

João Neves sonha com o primeiro golo pela seleção nacional, no entanto, para os próximos dois jogos, pensa apenas no apuramento para o Mundial 2026, independente de quem aponte o golo decisivo.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



"Nunca meto o meu golo ou a minha assistência à frente. Penso sempre em prol do coletivo e, desde que ganhemos e nos apuremos, estou sempre contente. Se é com um golo meu ou não, é-me indiferente. Espero um dia alcançar o meu primeiro golo na seleção, seja agora ou um bocadinho mais para a frente. Mas isso logo veremos", afirma o médio do Paris Saint-Germain, esta segunda-feira, em conferência de imprensa.



Portugal defronta a Irlanda, na quinta-feira, às 19h45, em Dublin. Uma vitória carimba automaticamente o bilhete para o Campeonato do Mundo que se vai realizar no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Encontro que terá relato em direto e acompanhamento na Renascença.

Primeiras impressões no regresso à seleção após lesão: "Sinto-me em forma, a 100%. Estou aqui para contribuir a 100% para o bem da seleção, para dar o melhor de mim e para ajudar a equipa no apuramento."

Eleições do Benfica: "Vendo de fora, só quero o bem para o Benfica, porque é o clube que me acolheu desde pequenino, que me ensinou o que é o futebol e que me deu os valores para estar onde estou. Para mim, desde que o novo presidente seja... Sei que é o Rui Costa neste momento, mas se mudasse, se trouxesse o clube outra vez ao seu melhor e ao seu topo, eu ficaria muito feliz."



Falta marcar um golo pela seleção: "Nunca meto o meu golo ou a minha assistência à frente. Penso sempre em prol do coletivo e, desde que ganhemos e nos apuremos, estou sempre contente. Se é com um golo meu ou não, é-me indiferente. Espero um dia alcançar o meu primeiro golo na seleção, seja agora ou um bocadinho mais para a frente. Mas isso logo veremos."



Tentar apuramento já em Dublin: "Procuramos sempre a vitória. Se pudermos garantir o apuramento já contra a Irlanda, melhor. Mas as duas equipas que vamos defrontar são de qualidade e vão colocar-nos à prova."

Benfica de José Mourinho: "Continuo a acompanhar a equipa principal e as equipas jovens. Fico contente que haja muita qualidade que possa vir a chegar à equipa principal. Na equipa principal, houve resultados negativos, mas quero sempre a vitória do Benfica. Temos um bom plantel, equilibrado, que pode fazer um grande campeonato."



Bola de Ouro: "A Bola de Ouro será sempre bem-vinda se me for entregue. Não é um objetivo claro na minha carreira e na minha fora de ver o futebol, penso sempre nos troféus coletivos, seja na seleção, seja no clube."



Golo decisivo pelo PSG: "Foi muito difícil para mim estar de fora, gosto de contribuir em todos os jogos. Esses dias de recuperação fizeram-me realmente sentir o que é estar dentro de campo. Agora, trago frescura, trago vontade, trago empenho, e vou dar o melhor de mim para ajudar a equipa."



Roberto Martínez vs. Luis Enrique: "São treinadores diferentes, maneiras de jogar diferentes. Têm algumas coisas em comum, como querer ter a bola, e futebol de ataque, cabe-me fazer o que me é pedido. Jogando mais no meio, mais lateral, saindo do banco, o que quer que seja, vou estar sempre pronto para dar o meu melhor e ajudar a equipa."

Bruno Fernandes disse que João Neves é "especial": "Tento ser eu próprio, tanto a jogar futebol como enquanto pessoa, cá fora. Sempre fui recebido pelos mais experientes, acolheram-me bem e deram-me a mão. O Bruno foi uma pessoa muito importante para mim neste percurso na seleção, fez-me perceber que não era preciso estar nervoso."

O que já melhorou e o que falta melhorar: "Tenho melhorado a minha chegada à área, mas há sempre mais para melhorar, posso sempre melhorar todos os aspetos. Faltava-me chegada à área para golo e assistência, mas desde que a equipa ganhe, está tudo bem."

Na seleção não joga ao lado de Vitinha, ao contrário do que acontece no PSG: "É opção do mister, ele tomas as suas decisões em prol do grupo. Cabe-nos dar o nosso melhor, seja onde for."

Reencontrar a Irlanda, agora fora de casa: "Vai ser mais difícil, é um jogo fora de casa, eles vão estar comos seus adeptos. Nunca desistimos, ganhámos nos últimos minutos na primeira volta, e soube bem. Tanto a Irlanda como a Arménia vão trazer-nos muitas dificuldades. Temos de trabalhar, ver os pontos fortes do adversário e tentar anular, e ver os pontos negativos e tentar aproveitar."