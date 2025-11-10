Seleção inicia preparação com cinco jogadores no relvado e o resto no ginásio

Cinco jogadores trabalharam no relvado, às ordens de Roberto Martínez, no primeiro treino do estágio de novembro da seleção nacional, esta segunda-feira. Os restantes fizeram trabalho de ginásio.

Os guarda-redes José Sá e Rui Silva, e os defesas Diogo Dalot, Ruben Neves e João Cancelo, que não jogaram nos últimos dois dias, foram os únicos a subir ao relvado da Cidade do Futebol, para o início da preparação para os jogos com Irlanda e Arménia, os últimos de apuramento para o Mundial 2026.

Os restantes 19 elementos da convocatória — inicialmente com 26 nomes, até que Pedro Gonçalves e Pedro Neto foram dispensados — ficaram pelo ginásio, a fazer trabalho de recuperação.

Portugal defronta a Irlanda na quinta-feira, em Dublin, às 19h45, num jogo em que a vitória garante o apuramento para o Campeonato do Mundo. Terá ainda uma segunda oportunidade no domingo, às 14h00, no Estádio do Dragão, diante da Arménia. A equipa das quinas precisa de dois pontos, no conjunto dos dois jogos, para carimbar o bilhete para México, Estados Unidos e Canadá.

O jogo com a Irlanda terá relato e acompanhamento na Renascença.