Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 10 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Seleção inicia preparação com cinco jogadores no relvado e o resto no ginásio

10 nov, 2025 - 19:09 • Inês Braga Sampaio

José Sá, Rui Silva, Diogo Dalot, Ruben Neves e João Cancelo foram os únicos jogadores que trabalharam as ordens de Roberto Martínez. Portugal visita Irlanda na quinta-feira.

A+ / A-

Cinco jogadores trabalharam no relvado, às ordens de Roberto Martínez, no primeiro treino do estágio de novembro da seleção nacional, esta segunda-feira. Os restantes fizeram trabalho de ginásio.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Os guarda-redes José Sá e Rui Silva, e os defesas Diogo Dalot, Ruben Neves e João Cancelo, que não jogaram nos últimos dois dias, foram os únicos a subir ao relvado da Cidade do Futebol, para o início da preparação para os jogos com Irlanda e Arménia, os últimos de apuramento para o Mundial 2026.

Os restantes 19 elementos da convocatória — inicialmente com 26 nomes, até que Pedro Gonçalves e Pedro Neto foram dispensados — ficaram pelo ginásio, a fazer trabalho de recuperação.

Portugal defronta a Irlanda na quinta-feira, em Dublin, às 19h45, num jogo em que a vitória garante o apuramento para o Campeonato do Mundo. Terá ainda uma segunda oportunidade no domingo, às 14h00, no Estádio do Dragão, diante da Arménia. A equipa das quinas precisa de dois pontos, no conjunto dos dois jogos, para carimbar o bilhete para México, Estados Unidos e Canadá.

O jogo com a Irlanda terá relato e acompanhamento na Renascença.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 10 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)