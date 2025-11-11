"A seleção é hoje muito diferente". Domingos Paciência destaca "grande vontade de vencer" a Irlanda

O diretor técnico da seleção portuguesa, Domingos Paciência, está confiante num bom resultado frente à Irlanda, na quinta-feira, em Dublin, que poderá garantir o apuramento direto de Portugal para o Mundial 2026.

Em declarações à agência Lusa, o antigo avançado internacional português considerou que a equipa de Roberto Martínez está "num bom momento" e preparada para confirmar o objetivo.

"A equipa está bem, mostra que tem capacidade para fazer neste jogo aquilo que todos queremos. Há um bom espírito de jogo e uma grande vontade de vencer", afirmou Domingos Paciência.

A seleção portuguesa continua esta, terça-feira, a preparar o duelo de quinta-feira com a Irlanda com novo treino, depois de ter arrancado os trabalhos com apenas cinco jogadores no relvado.

Na segunda-feira, dos 24 jogadores chamados pelo selecionador Roberto Martinez, apenas os guarda-redes Rui Silva e José Sá, os laterais Diogo Dalot e João Cancelo e o médio Rúben Neves marcaram presença no relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, enquanto os restantes fizeram trabalho de recuperação no ginásio.

Esta terça-feira, Portugal volta a treinar às 18h00, no mesmo local, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Antes, às 17h00, também na Cidade do Futebol, um jogador a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.



Irlanda deu primeiro apuramento à "geração de ouro" em 1995

O ex-jogador, Domingos Paciencia recordou o jogo que decidiu a qualificação para o Euro 96, disputado em 1995, no Estádio da Luz, em que Portugal venceu a Irlanda por 3-0, com golos de Rui Costa, Hélder Cristóvão e Cadete, encontro no qual também participou.

"Tenho boas memórias desse jogo. Lembro-me de ir do Estoril para o estádio no autocarro e ainda ninguém sabia quem ia jogar. Eu estava convencido de que seria o Paulo Alves, mas o António Oliveira, com aquele feitio que lhe era característico, mudou a equipa à última hora e acabei por jogar eu", recordou, entre risos.

O antigo ponta de lança lembrou-se ainda de ter sido "um jogo intenso, com relvado molhado e chuva" e que se recordava bem do golo de Rui Costa, "um golaço". "O ambiente foi fantástico e conseguimos o objetivo. Fui o melhor marcador da fase, com nove golos, e, por isso, aquela substituição nem custou. O importante era garantir o apuramento", acrescentou.

Domingos Paciência destacou também a importância simbólica dessa qualificação, a primeira da geração de ouro para uma fase final de um Europeu.

"Teve um sabor especial, porque foi o cruzamento de duas gerações - a minha e a dos campeões do mundo de juniores -, com jogadores como o Oceano, o João Pinto ou o Vítor Paneira. Foi uma transição natural", sublinhou.

Questionado sobre o papel de António Oliveira, o ex-avançado descreveu-o como um treinador com uma forte capacidade de motivação: "Ele tinha o dom de entrar nas nossas cabeças. Durante a semana era mais reservado, mas no dia do jogo sabia motivar, exigia muito e sabia como mexer com o grupo".