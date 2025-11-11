Ouvir
"A seleção é hoje muito diferente". Domingos Paciência destaca "grande vontade de vencer" a Irlanda

11 nov, 2025 - 09:29 • Redação com Lusa

Portugal continua a preparação para o encontro que pode ser decisivo frente à Irlanda. Em caso de vitória, a equipa das quinas garante o acesso ao Mundial 2026.

A+ / A-

O diretor técnico da seleção portuguesa, Domingos Paciência, está confiante num bom resultado frente à Irlanda, na quinta-feira, em Dublin, que poderá garantir o apuramento direto de Portugal para o Mundial 2026.

Em declarações à agência Lusa, o antigo avançado internacional português considerou que a equipa de Roberto Martínez está "num bom momento" e preparada para confirmar o objetivo.

"A equipa está bem, mostra que tem capacidade para fazer neste jogo aquilo que todos queremos. Há um bom espírito de jogo e uma grande vontade de vencer", afirmou Domingos Paciência.

A seleção portuguesa continua esta, terça-feira, a preparar o duelo de quinta-feira com a Irlanda com novo treino, depois de ter arrancado os trabalhos com apenas cinco jogadores no relvado.

Na segunda-feira, dos 24 jogadores chamados pelo selecionador Roberto Martinez, apenas os guarda-redes Rui Silva e José Sá, os laterais Diogo Dalot e João Cancelo e o médio Rúben Neves marcaram presença no relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, enquanto os restantes fizeram trabalho de recuperação no ginásio.

Esta terça-feira, Portugal volta a treinar às 18h00, no mesmo local, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Antes, às 17h00, também na Cidade do Futebol, um jogador a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

Irlanda deu primeiro apuramento à "geração de ouro" em 1995

O ex-jogador, Domingos Paciencia recordou o jogo que decidiu a qualificação para o Euro 96, disputado em 1995, no Estádio da Luz, em que Portugal venceu a Irlanda por 3-0, com golos de Rui Costa, Hélder Cristóvão e Cadete, encontro no qual também participou.

"Tenho boas memórias desse jogo. Lembro-me de ir do Estoril para o estádio no autocarro e ainda ninguém sabia quem ia jogar. Eu estava convencido de que seria o Paulo Alves, mas o António Oliveira, com aquele feitio que lhe era característico, mudou a equipa à última hora e acabei por jogar eu", recordou, entre risos.

O antigo ponta de lança lembrou-se ainda de ter sido "um jogo intenso, com relvado molhado e chuva" e que se recordava bem do golo de Rui Costa, "um golaço". "O ambiente foi fantástico e conseguimos o objetivo. Fui o melhor marcador da fase, com nove golos, e, por isso, aquela substituição nem custou. O importante era garantir o apuramento", acrescentou.

Domingos Paciência destacou também a importância simbólica dessa qualificação, a primeira da geração de ouro para uma fase final de um Europeu.

"Teve um sabor especial, porque foi o cruzamento de duas gerações - a minha e a dos campeões do mundo de juniores -, com jogadores como o Oceano, o João Pinto ou o Vítor Paneira. Foi uma transição natural", sublinhou.

Questionado sobre o papel de António Oliveira, o ex-avançado descreveu-o como um treinador com uma forte capacidade de motivação: "Ele tinha o dom de entrar nas nossas cabeças. Durante a semana era mais reservado, mas no dia do jogo sabia motivar, exigia muito e sabia como mexer com o grupo".

Por fim, o dirigente reconheceu a diferença de qualidade entre o futebol português atual e o da década de 1990.

"A seleção portuguesa é hoje uma equipa muito diferente. Agora temos jogadores nos melhores clubes da Europa e do mundo. Na altura, muitos ainda estavam a começar as suas carreiras", concluiu.

Na quarta-feira, a seleção nacional ainda trabalha de manhã em solo luso, viajando depois ao início da tarde para Dublin, onde no dia seguinte defronta a Irlanda (19h45), na quinta e penúltima jornada do Grupo F.

Em caso de vitória na capital irlandesa, Portugal garante logo o primeiro lugar do Grupo F e o apuramento direto para o próximo Campeonato do Mundo. O empate poderá ser suficiente, mas só caso a Hungria não vença na Arménia no mesmo dia.

Depois do encontro em Dublin, Portugal fecha o Grupo F no domingo frente à Arménia, no Estádio do Dragão, no Porto (14h00).

Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.

O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio, que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México e que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.

