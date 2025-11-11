João Cancelo lembra que "o futebol joga-se no campo" e faz "olhinhos" ao Benfica





Expectativa para o jogo com a Irlanda: "A expectativa é sempre a mesma, é a de ganhar. Jogue contra quem jogar, Portugal tem de estar sempre pronto para tentar sair com a vitória, até porque somos uma das melhores seleções do mundo e não há que esconder isso. Individualmente há muita qualidade aqui e o objetivo vai passar por sair da Irlanda com os três pontos e garantir já a qualificação direta para o Mundial."

Preparado para ser lateral-esquerdo? "Sim, já joguei lá várias vezes. Não sei se jogarei a titular, mas se jogar, o que podem esperar de mim é o que eu tento dar sempre, que é a minha dedicação, a minha força de vontade, a minha técnica. E vou fazer sempre de tudo para conseguir ajudar a equipa a concretizar os meus objetivos."

Gostaria de voltar à Europa? "Sim, obviamente que sonho em voltar à Europa. Tenho contrato com o Al-Hilal até ao final deste ano e depois mais um [até 2027], mas estou sempre aberto a novas aventuras. Só o futuro dirá, mas claro que sim, gostaria de voltar à Europa."

Melhor geração da seleção com que jogou? "Este é sem dúvida o grupo mais forte em que eu trabalhei desde que estou aqui. Acho que há cerca de 11, 12 anos que eu estou na seleção, e este é sem dúvida o grupo mais forte. Temos jogadores incríveis em todas as posições do campo e há muita competitividade, o que acaba por ser bom, porque puxamo-nos uns aos outros e o ambiente aqui é fantástico. Muitas vezes estou no Al-Hilal e já estou a pensar em vir aqui outra vez, porque o ambiente, principalmente fora do campo, é muito bom. Isso reflete-se nos resultados que temos tido ultimamente."

Regressar à Europa passa pelo Benfica? "Sim, o sonho de voltar ao Benfica tenho sempre. Depende de como vai ser o meu futuro, não sei, mas o sonho de jogar no Benfica eu terei sempre. Seja agora ou com 40 anos, vou ter sempre o sonho de jogar no Benfica, porque foi o clube que me formou. E o Barreirense, mas o Benfica também teve uma parte muito importante no meu progresso enquanto jogador e o meu desejo de voltar ao Benfica é sempre grande."

Esperava que Portugal ainda não estivesse apurado para o Mundial? "A esta altura, é óbvio que eu já estava à espera de estar apurado diretamente, mas infelizmente o futebol não funciona dessa maneira. Sofremos um golo contra a Hungria nos últimos minutos. Nos últimos 25 minutos desse jogo não tivemos tão bem e acabamos por sofrer esse golo, mas esperamos dar já uma resposta contra a Irlanda na quinta-feira e mostrar o porquê de sermos os favoritos deste grupo."

Mantém a decisão de se retirar da seleção se Portugal for campeão do mundo? E se não for? "Eu acho que é o sonho de qualquer jogador vencer um Mundial com a sua seleção. Entre ganhar uma Champions League e um Mundial, eu preferia ganhar um Mundial com o meu país. Se ganhasse um Mundial deixaria a seleção, porque acabar em grande é sempre melhor do que, depois, acabar por não ganhar nenhum título. Mas é claro que, se não ganhar, vou tentar mais vezes até conseguir ganhar."

Dez dos 11 golos de Portugal no apuramento são de jogadores que atuam na Arábia Saudita: "É bom sinal. É sinal de que cada vez vai mais qualidade para a Arábia. O que eu sinto é que desde o ano passado, que foi o meu primeiro ano lá, para este ano, já melhorou bastante o nível das equipas. E acho que esse é o objetivo do país, é a cada ano melhorar o nível do campeonato. Porque eles têm tudo para que isso aconteça."

Liga saudita é de top-5 mundial? "Não sei se será, porque ainda não joguei na Liga francesa, por exemplo. Mas por exemplo, a Premier League [Inglaterra] de é um nível muito alto. Acho que continua a ser a melhor liga do mundo. Acho que a LaLiga [Espanha] está muito próxima também. O campeonato italiano está a voltar aos tempos de antes. Também já joguei na Alemanha e também é um nível muito alto. Em relação às outras ligas, não posso opinar. Agora, se está no top-5 ou não, não sei dizer. Mas sei que a cada ano que passa o nível está muito melhor. Porque cada vez vão jogadores com mais qualidade para lá."

Mantém o sentimento ao fim de mais de uma década na seleção? "Sim, engloba tudo um pouco de representar a seleção. Porque o meu sonho era representar a seleção. Estou a cumprir o sonho dos meus amigos, também, que jogaram comigo na rua onde eu vivia, na casa dos meus avós. Estou a representar a minha família. Estou a representar também o sonho do meu irmão, que sonhava em ser profissional e infelizmente ainda não conseguiu. E acho que é por causa disso que eu sinto tanto jogar pela seleção. O que também sinto a jogar futebol. Mas sinto que a seleção vem dos meus antepassados, dos meus avós, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos. E é por isso que o sentimento que eu tenho pela seleção é à volta disso."

Ambiente de crispação no futebol português: "Não fico contente, obviamente. O futebol tem de se jogar dentro do campo e as pessoas às vezes abstraem-se um pouco e acham que o que está fora do campo é que interessa. Eu acho que podemos desfrutar mais do futebol dentro do campo, porque o futebol é um desporto demasiado bonito para que as pessoas vejam mais a parte de fora do campo do que propriamente o que se faz dentro."

Sente-se em forma, após a lesão? "Em forma, não; eu sinto-me muito em forma. Já estou a treinar há duas semanas, a treinar com a equipa. E eu sinto-me muito bem. É claro que tive estas adversidades agora. Também é da idade [risos], já não tenho a mesma idade que tinha há cinco ou seis anos. Mas estou a tentar ter métodos para que isso não volte a acontecer e para que possa estar bem para ajudar o meu clube e, principalmente, a seleção."

Portugal nunca ganhou na Irlanda: "Não sabia, por acaso, que Portugal nunca tinha ganho na Irlanda. Mas que seja já quinta-feira e que acabamos com essa maldição."

Eleições do Benfica: "Eu quero é que o Benfica ganhe. Por isso, se os adeptos quiseram que o Rui Costa fosse o presidente a estar à frente do Benfica, eu acho que foi a melhor opção. Mas, como disse, o que eu quero é que o Benfica ganhe, porque não vou esconder, sou benfiquista. E o que eu quero é o melhor para o clube. Se os adeptos assim o quiseram, acho que foi a melhor decisão."

