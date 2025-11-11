Ouvir
Portugal enfrenta Bélgica nos 16 avos do Mundial sub-17

11 nov, 2025 - 21:08 • Inês Braga Sampaio

Em caso de triunfo, a seleção nacional terá pela frente, nos "oitavos", o vencedor do embate entre Argentina e México.

A+ / A-

A Bélgica é o adversário de Portugal nos 16 avos de final do Mundial sub-17.

O duelo ficou definido esta terça-feira, com o final da fase de grupos. Os belgas terminaram no segundo lugar do Grupo D, com seis pontos, após uma derrota com a Argentina e vitórias diante de Tunísia e Fiji.

Em caso de triunfo, a seleção nacional terá pela frente, nos oitavos de final, o vencedor do confronto entre Argentina e México.

A FIFA só divulga datas e horas para os jogos da fase a eliminar na quarta-feira.

