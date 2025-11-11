Ouvir
Seleção Nacional

Vitinha continua no ginásio e está em dúvida para a Irlanda

11 nov, 2025 - 18:57 • Inês Braga Sampaio

Médio terminou último jogo do PSG com queixas. Portugal pode garantir o apuramento para o Mundial 2026 na quinta-feira.

A+ / A-

Vitinha está em dúvida para o jogo da seleção nacional com a República da Irlanda, na quinta-feira, da fase de apuramento para o Mundial 2026.

O médio, que terminou o último jogo do Paris Saint-Germain com queixas físicas, não participou no treino desta terça-feira, tendo feito trabalho de ginásio. Os restantes 23 jogadores da convocatória trabalharam normalmente às ordens de Roberto Martínez.

Vitinha ainda está a tempo de recuperar, dado que a seleção vai treinar também na quarta-feira de manhã. A partida para Dublin está marcada para a hora de almoço. Às 19h00, Martínez e um jogador farão a antevisão do encontro com a Irlanda, agendado para quinta-feira, às 19h45.

A vitória na quinta-feira garante o apuramento para o Mundial 2026. A partida terá relato em direto e acompanhamento na Renascença.

