Ganhar o Mundial com golo 1000. "Acabava a carreira em grande"

O capitão Cristiano Ronaldo acredita que a seleção está preparada para garantir a qualificação para o Mundial já esta quinta-feira.

Irlanda

“Sabemos que amanhã é um jogo, não é decisivo, mas é como se fosse porque sabemos que se ganharmos estamos qualificados. Queremos qualificar-nos já amanhã. A equipa está bem. Sabemos que vai ser um jogo complicado contra uma equipa bastante física. Uma equipa que vai fazer um jogo praticamente igual ao que fez em Lisboa. Estamos preparados. É uma oportunidade única e vamos estar preparados”.

"Estou muito feliz, estou a viver um momento bom, na 'era' Martínez. Estamos bem. Amanhã podemos fechar uma qualificação muito boa, na minha maneira de ver, e estamos muito positivos em relação a isso."

Golo 1000 na final do Mundial?

"Uma seleção nunca depende de um só jogador, mas são dados interessantes e bons. Os dados do Mundial, o que disse foi dito, não quero voltar a repetir, os golos são sempre bons de se marcar. Quero jogar este próximo Mundial, se não não estava aqui. Mas passo a passo. Se esses números, esse filme, se concretizasse, acabava a carreira em grande se fosse preciso."

Ainda a Irlanda

"Obviamente que o Estádio vai assobiar-me amanhã, e espero que o façam, tira a pressão de outros jogadores. Sabemos que não se trata de um jogo decisivo, mas é quase, porque ganhando estamos no Mundial. Se há uma equipa constantemente a defender, a defender, é normal que o árbitro tente proteger o jogo. Eu acho que tem de prevalecer a qualidade do jogo, dos jogadores, e não dos outros pontos. Mas são simplesmente palavras. Espero que Portugal faça um grande jogo amanhã e que consiga apurar-se."

"Uma equipa que vai jogar com um bloco baixo, tal como fez em Lisboa, não acredito que vá pressionar Portugal lá cima. Vai ser o mesmo jogo. Vão jogar com os seus adeptos. Lançamentos que vão parecer cantos... Temos de estar preparados mental e fisicamente porque sabemos que vai ser uma batalha."

Foco

“O importante aqui é o foco para o jogo de amanhã. A seleção está cá para ganhar amanhã. É um jogo importante para o país, para os nossos jogadores. Se calhar nos próximos tempos darei mais uma entrevista para dizer o que eu penso do futebol. O importante agora é o jogo de amanhã."

Atualização ao futebol moderno

"Marcar golos, a meu ver, é a coisa mais difícil de fazer no futebol. Fui inteligente em poder adaptar-me ao futebol atual, às condições físicas e mentais, aos contextos dos clubes, das seleções e das ligas. O jogador inteligente adapta-se. Eu penso assim e continuarei a pensar assim. O futebol não é igual ao que era há uns anos. Nem há um ano. No vosso trabalho deve ser igual, ganhar valências numas coisas e perder noutras. Para mim, o que faz a diferença é o coco. O coco, a cabeça, claro (risos)."

Irlanda

"Eu acredito que o jogo vai ser praticamente o mesmo. Claro que vão ter os adeptos do seu lado. Vão esperar por nós, jogar no contra-ataque. Estamos preparados. Sabemos que eles são muito fortes fisicamente. Vamos fazer o nosso jogo da melhor forma possível."

"Gosto muito da postura dos adeptos irlandeses. É um privilégio jogar na Irlanda. Sabemos que vai ser um jogo duro, mas vou tentar ser um bom rapaz e marcar."