José Sá falha jogo na Irlanda por morte de familiar. Jovem João Carvalho é o substituto

O guarda-redes José Sá foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional devido à morte de um familiar e vai falhar o jogo com a República da Irlanda.

O anúncio foi deito esta quarta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol. João Carvalho, jovem guarda-redes dos sub-21 e do Braga B, vai integrar a convocatória para o jogo em Dublin.

José Sá foi dispensado depois do treino e vai regressar ao grupo na sexta-feira. Estará disponível novamente para o jogo com a Arménia.

Vitinha integrou sem limitações a sessão de trabalho desta quarta-feira depois de ter trabalhado condicionado na véspera.

O guarda-redes do Wolverhampton não tem jogado esta época e soma um total de três internacionalizações pela seleção principal.

Após o almoço, a comitiva lusa segue viagem para Dublin, com Roberto Martínez e um jogador ainda a designar a fazerem a antevisão do duelo com a Irlanda já no Aviva Stadium, às 19h.

O Irlanda-Portugal está agendado para as 19h45, no Aviva Stadium, em Dublin, e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.

Se triunfar, Portugal garante o primeiro lugar do Grupo F e o apuramento direto para o Mundial2026. O empate poderá também ser suficiente, mas só no caso de a Hungria não vencer na Arménia no mesmo dia.

Depois do encontro em Dublin, Portugal fecha o Grupo F frente à Arménia no domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, às 14h.

Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.