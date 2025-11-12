Martinez. “Podemos atingir o nosso objetivo”

O selecionador nacional, Roberto Martinez, acredita que a Irlanda vai querer atacar e Portugal quer vencer.

Convocatória com dois lesionados

“Preparámos o estágio que normalmente 1-2 jogadores não conseguem chegar à convocatória. Não sei porquê, mas normalmente o estágio de novembro tem sempre esta situação. Um jogador quando chega à Seleção deve chegar no dia da convocatória."

Irlanda

"A Irlanda vai ser igual, mas o jogo vai ser muito diferente. A Irlanda joga muito bem sem bola, gosta de defender bem, mas depois nós também fizemos um trabalho defensivo muito bom. Amanhã vamos ver uma Irlanda que vai chegar ao último terço, que vai correr mais riscos nessa parte do jogo. Uma Irlanda sem bola como esteve em Lisboa, mas com bola não. Será um teste muito importante para nós. A Irlanda vai utilizar a força dos adeptos e também as bolas paradas. Um jogo certamente com fases do jogo muito diferente."

Último Mundial de Cristiano Ronaldo

"Já falamos sobre isso muitas, muitas vezes. Para as equipas técnicas o foco é o próximo passo e o nosso é ganhar o próximo jogo para conseguirmos o apuramento. Não é olhar para o facto de ser o último Mundial de um jogador, mas sim para os cinco que ele já tem. Já falei sobre isso no dia da convocatória. Ficou quase proibido falar do Mundial e de olhar para a frente. Estamos a falar agora da Irlanda e queremos ter um bom desempenho."

Selecionador da Irlanda

"Acho que todas as equipas no mundo têm pontos fortes e fraquezas. A equipa perfeita não existe. Temos de levar o jogo para os nossos pontos fortes. Acho que o onze inicial da Irlanda vai ser diferente do onze que utilizaram em Lisboa. Acho que amanhã vamos ver um jogador mais criativo no jogo entrelinhas, então acho que falou sobre as suas escolhas e sobre aquilo que a Irlanda poderá fazer amanhã com bola."

Qualificação

"É um estádio fantástico, a força dos adeptos é muito semelhante ao que nós temos, à força que os nossos adeptos dão à Seleção. Fizemos dois estágios muito bons. Amanhã, em Dublin, com um ambiente especial, podemos atingir o nosso objetivo. É importante que Portugal possa, em todos os estádios do mundo, mostrar toda a sua qualidade e ambição."

Queremos fazer seis pontos

"Queremos estar muito focados no jogo de amanhã. Se jogarmos bem, teremos mais hipóteses de ganhar o jogo de amanhã. Queremos fazer seis pontos [nesta paragem]. O adversário tem jogadores muito experientes. Será um grande desafio e um teste interessante - até entusiasmante - para nós. É importante jogarmos bem amanhã, até porque poderá também ser determinante para o futuro da Seleção."