O único português da liga da Irlanda não vai assistir à seleção. "O Ronaldo vai jogar e obviamente já não há bilhetes"

Benny Couto, o único português a jogar na liga da República da Irlanda, acredita que a seleção nacional vai confirmar já esta quinta-feira o apuramento para o Mundial 2026 com uma vitória em Dublin.

"Eu espero que Portugal ganhe, obviamente. Portugal tem muita qualidade e acho que vai ser muito difícil para a Irlanda ganhar", disse, em entrevista a Bola Branca.

O defesa de 22 anos jogou esta época no Cork City, que ficou no último lugar do campeonato que terminou há menos de duas semanas. Fez três assistências em 23 jogos disputados.

Pela posição de lateral-esquerdo, o jogador sobre quem mais o questionam é Nuno Mendes, ainda que o defesa esteja de fora para este encontro. Já a presença de Ronaldo levou a que os bilhetes voassem.

Benny terminou contrato e vai voltar a Inglaterra, onde vive desde muito novo após a família ter emigrado para Oldham.

O República da Irlanda-Portugal joga-se esta quinta-feira, às 19h45. Um triunfo nacional confirma o apuramento para a fase final do Mundial 2026. O empate confirma o apuramento se a Hungria não vencer a Arménia.

Nos últimos dias, tem havido uma maior antecipação, um maior entusiasmo entre ti e os irlandeses quanto ao jogo que vai acontecer amanhã?

Sim, claro. Toda a gente anda a perguntar o que é que eu acho que vai acontecer. Era um prazer meu ir ver o jogo, mas não vou poder porque, obviamente, o Ronaldo vai jogar e já não há bilhetes.

Esgotaram logo, não é?

Sim, toda a gente está muito entusiasmada para ir ver a Irlanda jogar contra Portugal. Todos os meus colegas querem saber o que é que eu acho da equipa e dos jogadores portugueses, e o que acho que vai acontecer no jogo.

Como é que têm sido as conversas no balneário? Os teus colegas de equipa, muitos deles irlandeses, têm feito muitas perguntas sobre a seleção portuguesa?

Fazem mais perguntas por causa do Nuno Mendes, porque nós, obviamente, jogamos na mesma posição. Toda a gente me diz: “Ah, já viste o Nuno Mendes a jogar? Ele é tão bom nisto, tão bom naquilo.” Toda a gente fala do Nuno Mendes e, obviamente, do Ronaldo, pela pessoa que é. Falam muito desses dois jogadores.

Olhando para o Nuno Mendes, tendo em conta que também és lateral esquerdo, o que é que tens achado da prestação dele? Já sabemos que o Nuno Mendes não vai estar disponível desta vez, mas tem sido uma inspiração para ti vê-lo jogar e crescer?

Sim, obviamente. Em questão de laterais esquerdos, eu acho que o Nuno Mendes é o melhor do mundo. O que ele faz no PSG e na seleção mostra, em todos os jogos, a qualidade que tem, defensivamente e ofensivamente. Por isso, para mim, é basicamente um ídolo. O que ele faz dentro de campo, eu também gostava muito de fazer.

Tu já disseste que não vais conseguir ver o jogo no estádio, porque já não há bilhetes disponíveis. Mas, para ti, um emigrante que vive na Irlanda, como é ver a tua seleção tão perto, no sítio onde moras? Costumas estar longe de Portugal, mas agora o país está ali tão perto…

É uma pena, porque eu, por acaso, nunca vi a seleção jogar ao vivo. Gostava muito de ter ido. É um sentimento diferente saber que Portugal vem aqui jogar, ao sítio onde estou a viver neste momento. É uma pena não poder ir.