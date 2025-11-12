Portugal goleia Liechtenstein no início da caminhada para o Euro Sub-17

A (nova) seleção portuguesa de Sub-17 entrou com uma goleada das antigas na qualificação para o Europeu da categoria.

A equipa das quinas derrotou o Liechtenstein, por 10-0, no Estádio Algarve.

Os golos foram apontados por Martim Ribeiro (3), Simão Constantino, Lamine Fawler (2), Nélio Batista, Anderson Semedo e Afonso Ferreirinha (2).

Portugal dominou a partida e vencia ao intervalo, por 2-0. No segundo tempo a vantagem alargou muito.

De recordar que os vencedores e os segundos classificados de cada grupo avançam para a próxima ronda de qualificação.

A fase final do Europeu vai realizar-se na Estónia entre 25 de maio e 7 de junho de 2026.