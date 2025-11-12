Sub-19. Empate de Portugal contra a Estónia

12 nov, 2025 - 20:50
A seleção portuguesa de Sub19 empatou 1-1 contra a Estónia na primeira jornada da Ronda 1 de qualificação para o Europeu da categoria.
O único golo luso, na Vila das Aves, foi apontado por Rui Silva. Pelos visitantes marcou Skvortsov.
Portugal foi superior, mas falhou na finalização.
O próximo jogo da qualificação é já no sábado, frente à Lituânia e depois na terça-feira contra a República Checa.
A fase final do Europeu vai decorrer no País de Gales, entre 28 de junho e 11 de julho.