Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Europeu

Sub-19. Empate de Portugal contra a Estónia

12 nov, 2025 - 20:50

Domínio luso não deu para garantir os três pontos.

A+ / A-

A seleção portuguesa de Sub19 empatou 1-1 contra a Estónia na primeira jornada da Ronda 1 de qualificação para o Europeu da categoria.

O único golo luso, na Vila das Aves, foi apontado por Rui Silva. Pelos visitantes marcou Skvortsov.

Portugal foi superior, mas falhou na finalização.

O próximo jogo da qualificação é já no sábado, frente à Lituânia e depois na terça-feira contra a República Checa.

A fase final do Europeu vai decorrer no País de Gales, entre 28 de junho e 11 de julho.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 12 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)