Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 13 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Irlanda 2-0 Portugal

Bernardo Silva. “Questões técnico-tácticas que não nos correram assim tão bem”

13 nov, 2025 - 23:03

Os atletas reagem à primeira derrota de Portugal na caminhada para o Mundial 2026.

A+ / A-

Os jogadores da seleção portuguesa lamentam o resultado (0-2) contra a Irlanda.

Bernardo Silva

"Foi um jogo difícil, em que a Irlanda nos deu o controlo jogo, nos deu bola. A Irlanda procurou ser muito direta, procurou o contra-ataque, as bolas paradas. É mérito deles, mas também demérito nosso. Foi um jogo que se tornou bastante complicado, em que não conseguimos controlar as transições. Na primeira bola parada, fazem golo e nunca conseguimos ser muito eficientes, não conseguimos meter muita gente em zona de finalização, fomos sempre muito previsíveis. Contra uma linha de cinco, contra equipas assim tão físicas não é fácil. É talvez o mais difícil no futebol, eu estou habituado a jogar contra este tipo de equipa no meu país. Claro que queríamos ganhar, garantir já a qualificação para o Mundial, mas este grupo de jogadores joga ao mais alto nível e não fica assim tão ansioso tão facilmente. Foram questões técnico-tácticas que não nos correram assim tão bem."

Rúben Neves

“Um jogo complicado, sabíamos que ia ser difícil. Já o tínhamos sentido um bocadinho a jogar em nossa casa contra esta equipa. Sabíamos que aqui, o efeito casa deles ia ser importante, mas o jogo correu-nos da pior maneira nos primeiros minutos. Sofremos dois golos e tudo se torna mais difícil. Duas situações que sabíamos que iam ser perigosas e estávamos preparados para isso. Não estivemos bem, tanto na bola parada, como nas transições, principalmente na 1ª parte. Não conseguimos parar as transições da Irlanda, o que nos causou alguma intranquilidade. Depois demos o máximo para conseguir chegar ao golo, contra uma equipa extremamente física, muito bem fechada no seu bloco baixo, muito difícil de entrar. São coisas que nunca queremos que aconteçam, mas infelizmente no futebol podem acontecer. Estamos numa situação boa, porque só dependemos de nós para estar no Mundial.”

Rúben Dias

"Foi um jogo menos bem conseguido acima de tudo pelo resultado. Tivemos bola o jogo todo, já sabíamos que eles iam optar por defender baixo, num bloco dificil de penetrar. Acabaram por fazer golo num canto que nos tirou um bocado a confiança. Depois o segundo golo ainda mais confiança tirou. Tentámos cumprir ao máximo com o processo, com cruzamentos, com jogo por dentro, por fora, mas não é fácil entrar naquela estrutura. É essa a minha ideia, a bola hoje não quis entrar".

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 13 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)