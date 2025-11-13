Bernardo Silva. “Questões técnico-tácticas que não nos correram assim tão bem”

Os jogadores da seleção portuguesa lamentam o resultado (0-2) contra a Irlanda.

Bernardo Silva

"Foi um jogo difícil, em que a Irlanda nos deu o controlo jogo, nos deu bola. A Irlanda procurou ser muito direta, procurou o contra-ataque, as bolas paradas. É mérito deles, mas também demérito nosso. Foi um jogo que se tornou bastante complicado, em que não conseguimos controlar as transições. Na primeira bola parada, fazem golo e nunca conseguimos ser muito eficientes, não conseguimos meter muita gente em zona de finalização, fomos sempre muito previsíveis. Contra uma linha de cinco, contra equipas assim tão físicas não é fácil. É talvez o mais difícil no futebol, eu estou habituado a jogar contra este tipo de equipa no meu país. Claro que queríamos ganhar, garantir já a qualificação para o Mundial, mas este grupo de jogadores joga ao mais alto nível e não fica assim tão ansioso tão facilmente. Foram questões técnico-tácticas que não nos correram assim tão bem."

Rúben Neves

“Um jogo complicado, sabíamos que ia ser difícil. Já o tínhamos sentido um bocadinho a jogar em nossa casa contra esta equipa. Sabíamos que aqui, o efeito casa deles ia ser importante, mas o jogo correu-nos da pior maneira nos primeiros minutos. Sofremos dois golos e tudo se torna mais difícil. Duas situações que sabíamos que iam ser perigosas e estávamos preparados para isso. Não estivemos bem, tanto na bola parada, como nas transições, principalmente na 1ª parte. Não conseguimos parar as transições da Irlanda, o que nos causou alguma intranquilidade. Depois demos o máximo para conseguir chegar ao golo, contra uma equipa extremamente física, muito bem fechada no seu bloco baixo, muito difícil de entrar. São coisas que nunca queremos que aconteçam, mas infelizmente no futebol podem acontecer. Estamos numa situação boa, porque só dependemos de nós para estar no Mundial.”

Rúben Dias

"Foi um jogo menos bem conseguido acima de tudo pelo resultado. Tivemos bola o jogo todo, já sabíamos que eles iam optar por defender baixo, num bloco dificil de penetrar. Acabaram por fazer golo num canto que nos tirou um bocado a confiança. Depois o segundo golo ainda mais confiança tirou. Tentámos cumprir ao máximo com o processo, com cruzamentos, com jogo por dentro, por fora, mas não é fácil entrar naquela estrutura. É essa a minha ideia, a bola hoje não quis entrar".