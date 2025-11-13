Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 13 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundial Sub17

Bino. Bélgica é “equipa muito difícil”

13 nov, 2025 - 16:33

A partida entre Portugal e Bélgica está marcada para as 12h30 desta sexta-feira.

A+ / A-

O selecionador português de Sub-17, Bino Maçães, vê na adversária dos 16 avos de final do Mundial, “uma equipa muito difícil”.

“Primeiro, e como estamos num Mundial, trata-se de uma equipa muito difícil. Depois, um respeito enorme por aquilo que fizeram no Europeu [que Portugal venceu], fazendo um grande jogo na meia-final diante da França [3-2]”, lembrou o selecionador, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol.

Bino Maçães referiu que “para este jogo vão estar três jogadores que não estavam na seleção belga desde o início da competição e que jogam em grandes equipas, por só agora terem sido autorizados, ficando por isso ainda mais forte”.

Nathan De Cat, Mohammed Al Adfaoui e Jorthy Mokio são, de acordo com o selecionador, jogadores de meio campo, com rotinas diferentes, um andamento também diferente por jogarem já nas primeiras equipas, mas considerou que isso também pode ser bom.

“Nós gostamos de grandes desafios, temos dado boas respostas e esperamos que a equipa dê uma boa resposta neste jogo, independentemente de quem jogar”, frisou o selecionador.

Bino Maçães afirmou que “como em todas as equipas, existem aspetos a explorar, que são menos bons e é isso que a seleção portuguesa irá tentar fazer, para vencer a eliminatória.

“Nesta altura, o Stevan [Manuel] está muito melhor que o [Mateus] Mide. Veremos até à hora de jogo [12h30] como será a recuperação dele, sendo que o Stevan, acredito, que estará em condições de poder jogar”, esclareceu.

Bino Maçães abordou ainda a derrota com o Japão na última jornada da fase de grupos (2-1), que Portugal concluiu em segundo, atrás da seleção nipónica, sem pretender que fique no pensamento, mas que se tirem ilações desse jogo para o presente.

“O futebol passa e amanhã [sexta-feira] é outro dia, não podemos estar presos a nada. Agora temos de saber refletir sobre o que não esteve bem e saber que no próximo jogo temos de ter mais valências, em relação àquelas que tivemos no jogo anterior, para podermos continuar neste Mundial”, afirmou.

O defesa Daniel Banjaqui anteviu, também, “um jogo complicado” com a Bélgica, na sexta-feira, que considerou “uma grande seleção”, e recordou que, atendendo que se está numa fase a eliminar, “de mata-mata, tem de ser sempre a ganhar”.

“Os extremos são muito rápidos, procurando muito o ataque à profundidade, e temos de ter cuidado com isso. Temos de ter bola, jogar como temos jogado até agora e manter o nosso processo defensivo como temos vindo a fazer ao longo do torneio”, disse.

Para Daniel Banjaqui, que representa o Benfica, a derrota com o Japão deixou marcas, mas não foi à toa, por pode ser entendido como um sinal para a seleção mudar de chip e atitude, que é o que vai fazer já frente à seleção belga.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 13 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)