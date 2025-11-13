Martinez. “Tudo o que podia correr mal correu mal”

13 nov, 2025 - 22:30
O selecionador Roberto Martinez fala em “jogo para esquecer”, em “azar” na expulsão de Cristiano Ronaldo e olha já para o “último jogo” de qualificação para o Mundial.
Foi um jogo para esquecer
"Concordo, é um jogo para esquecer, acontece no futebol. Tudo aquilo que podia correr mal correu mal. Correu bem para a Irlanda. Falámos da bola parada, transição, faltou-nos propósito, mostrámos luta até ao fim. Últimos 20 minutos cheios de coração. Aceitar que a Irlanda mereceu ganhar. Agora é olhar para domingo, precisamos da força do estádio, sabemos que podemos contar com isso. É olhar para o último jogo para confirmar o apuramento".
Entrada de Nélson Semedo
"Era um jogo com emoções. O Cancelo apanhou o cartão amarelo. Era para anular o risco de o perder. Podemos utilizar o que o jogo precisa".
Expulsão de Cristiano Ronaldo
"Falámos, acho que é difícil para um jogador como o Cristiano que está na área. Teve os defensores sempre com contactos, a agarrar. Não há violência, tenta afastar. Teve azar. Acho que o ângulo das imagens é pior do que aconteceu. É o primeiro vermelho pela seleção, é incrível".
O que lhe disse?
"Estamos a preparar o próximo jogo, ganhou muitos pela seleção. O que aconteceu é o que acontece no futebol. A reação foi boa, lutámos, mostrámos coragem. É preparar o próximo".