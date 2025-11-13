Portugal desilude e volta a adiar apuramento para o Mundial 2026

A seleção portuguesa volta a desiludir, perde contra a Irlanda, por 2-0, e volta a adiar o apuramento para o Mundial 2026.

A equipa das quinas teve (muito) mais bola, mais remates, mais oportunidades, mas sem eficácia ofensiva.

A Irlanda, na primeira parte, foi três vezes à baliza de Portugal: fez dois golos e atirou uma bola ao poste.

No segundo tempo, o jogo não foi tão fluido para os comandados de Roberto Martínez e a situação ainda piorou com a expulsão de Cristiano Ronaldo.

Continua a malapata. Portugal nunca venceu a Irlanda fora de casa.

A seleção portuguesa joga agora no domingo contra a Arménia, a partir das 14h00. Só a vitória interessa.