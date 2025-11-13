Ronaldo é expulso pela primeira vez num jogo da Seleção

Numa noite em que tudo correu mal, houve tempo para estreias. Na derrota de Portugal frente à Irlanda por 2-0 no jogo de qualificação para o Mundial de 2026, Cristiano Ronaldo viu pela primeira vez o cartão vermelho num jogo da seleção nacional à 226 internacionalização.

Corria o minuto 61 quando o capitão Ronaldo deu uma cotovelada nas costas do defesa irlandês Dara O'Shea. De início, o árbitro deu cartão amarelo, mas após revisão no VAR não teve dúvidas e optou pela expulsão.

O vermelho é o primeiro que Cristiano Ronaldo vê em jogos da seleção, mas não é a sua primeira expulsão. A última aconteceu ao serviço do Al-Nassr, contra o Al-Hilal, a 8 de abril de 2024, na meia-final da Supertaça da Arábia Saudita, contra o Al-Hilal.

Esta é a 14.ª expulsão de Cristiano Ronaldo na carreira, depois de 13 expulsões em jogos a nível de clubes.

Com o cartão vermelho, o capitão não vai poder jogar o último jogo de qualificação que será decisivo para um lugar no Mundial. O encontro frente à Arménia joga-se no Estádio do Dragão, às 14h00 de domingo.