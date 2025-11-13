Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 13 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Seleção

Ronaldo é expulso pela primeira vez num jogo da Seleção

13 nov, 2025 - 21:35 • Diogo Camilo

Depois de 226 internacionalizações, o capitão viu o cartão vermelho pela primeira vez depois de uma cotovelada a um adversário. Falha o jogo decisivo frente à Arménia no domingo.

A+ / A-

Numa noite em que tudo correu mal, houve tempo para estreias. Na derrota de Portugal frente à Irlanda por 2-0 no jogo de qualificação para o Mundial de 2026, Cristiano Ronaldo viu pela primeira vez o cartão vermelho num jogo da seleção nacional à 226 internacionalização.

Corria o minuto 61 quando o capitão Ronaldo deu uma cotovelada nas costas do defesa irlandês Dara O'Shea. De início, o árbitro deu cartão amarelo, mas após revisão no VAR não teve dúvidas e optou pela expulsão.

O vermelho é o primeiro que Cristiano Ronaldo vê em jogos da seleção, mas não é a sua primeira expulsão. A última aconteceu ao serviço do Al-Nassr, contra o Al-Hilal, a 8 de abril de 2024, na meia-final da Supertaça da Arábia Saudita, contra o Al-Hilal.

Esta é a 14.ª expulsão de Cristiano Ronaldo na carreira, depois de 13 expulsões em jogos a nível de clubes.

Com o cartão vermelho, o capitão não vai poder jogar o último jogo de qualificação que será decisivo para um lugar no Mundial. O encontro frente à Arménia joga-se no Estádio do Dragão, às 14h00 de domingo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 13 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)