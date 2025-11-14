Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 14 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Seleção Nacional

Cristiano Ronaldo arrisca falhar os primeiros dois jogos de Portugal no Mundial 2026

14 nov, 2025 - 18:15 • Eduardo Soares da Silva (entrevista) , Inês Braga Sampaio (texto)

Sanção prevista nos regulamentos da FIFA é de três jogos. O advogado Diogo Soares Loureiro confia que o capitão da seleção consiga uma redução para dois jogos, o que ainda assim o tiraria da estreia no Mundial, ou até para um.

A+ / A-

Cristiano Ronaldo arrisca-se a falhar os primeiros dois jogos de Portugal no Mundial 2026, devido à expulsão diante da República da Irlanda.

Em conversa com Bola Branca, o advogado Diogo Soares Loureiro explica que o Código Disciplinar da FIFA inclui um artigo dedicado a casos como o do capitão da seleção nacional. A punição para expulsões por conduta violenta é uma suspensão de, "no mínimo, três jogos".

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"No entanto, o Código de Disciplina também prevê que possa haver algumas atenuantes e aqui acredito que, sendo a primeira vez que Cristiano Ronaldo é expulso, possa haver uma redução para um ou dois jogos. Portanto, sabemos que, à partida, a suspensão estará balizada entre um mínimo de um jogo, porque foi expulso com vermelho direto e pelo menos um jogo terá de cumprir, e um máximo de três", esclarece.

Ronaldo é expulso pela primeira vez num jogo da Seleção

Seleção

Ronaldo é expulso pela primeira vez num jogo da Seleção

Depois de 226 internacionalizações, o capitão viu (...)

Ronaldo foi expulso por dar uma cotovelada num adversário. Um lance que, inicialmente, valeu cartão amarelo, no entanto, após analisar as imagens do VAR, o árbitro mudou a cordo para vermelho.

É certo que Cristiano Ronaldo falha o jogo com a Arménia, em que Portugal terá a derradeira oportunidade de se apurar, de forma direta, para o Mundial. Depois, tudo depende do castigo que o Comité Disciplinar da FIFA aplicar, sendo certo que o avançado não poderá "limpar" em amigáveis: "Um castigo aplicado por uma infração cometida num jogo oficial só pode ser cumprido em jogos oficiais da mesma seleção."

Quer isto dizer que, se Cristiano Ronaldo for sancionado com mais de um jogo de castigo, "é praticamente certo que falhará a estreia de Portugal no Mundial", já que, se Portugal se apurar diretamente para o torneio, não haverá mais jogos oficiais até lá. No caso de a equipa das quinas ir a play-off, o jogador do Al-Nassr poderia cumprir aí a sanção e ficar livre para o Campeonato do Mundo — assumindo que Portugal se qualifica.

"Provável" que CR7 leve um a dois jogos

Apesar de o regulamento ser "claro" e o castigo mínimo para conduta violenta ser de três jogos, a FIFA "prevê algumas exceções, precisamente para blindar e premiar os atletas que normalmente têm uma conduta correta". O pior cenário costuma estar reservado aos repetentes.

"Muito sinceramente, pela análise dos regulamentos, parece-me bastante provável que Cristiano Ronaldo consiga, eventualmente, uma redução para dois jogos, ou até mesmo para um, por considerarem que é uma conduta absolutamente isolada. Acredito que não vá ser sancionado com os três jogos, ainda que o regulamento diga que essa é, precisamente, a sanção para este tipo de atos", finaliza Diogo Soares Loureiro.

Certo é que Cristiano Ronaldo falhará a receção de Portugal à Arménia, marcada para domingo, às 14h00, no Estádio do Dragão. Tanto assim é que já foi dispensado da seleção. O jogo decisivo para o apuramento para o Mundial 2026 terá relato e acompanhamento na Renascença.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 14 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)