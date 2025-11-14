Cristiano Ronaldo arrisca falhar os primeiros dois jogos de Portugal no Mundial 2026

"No entanto, o Código de Disciplina também prevê que possa haver algumas atenuantes e aqui acredito que, sendo a primeira vez que Cristiano Ronaldo é expulso, possa haver uma redução para um ou dois jogos. Portanto, sabemos que, à partida, a suspensão estará balizada entre um mínimo de um jogo, porque foi expulso com vermelho direto e pelo menos um jogo terá de cumprir, e um máximo de três", esclarece.

Em conversa com Bola Branca , o advogado Diogo Soares Loureiro explica que o Código Disciplinar da FIFA inclui um artigo dedicado a casos como o do capitão da seleção nacional. A punição para expulsões por conduta violenta é uma suspensão de, "no mínimo, três jogos".

Cristiano Ronaldo arrisca-se a falhar os primeiros dois jogos de Portugal no Mundial 2026, devido à expulsão diante da República da Irlanda.

Ronaldo foi expulso por dar uma cotovelada num adversário. Um lance que, inicialmente, valeu cartão amarelo, no entanto, após analisar as imagens do VAR, o árbitro mudou a cordo para vermelho.

É certo que Cristiano Ronaldo falha o jogo com a Arménia, em que Portugal terá a derradeira oportunidade de se apurar, de forma direta, para o Mundial. Depois, tudo depende do castigo que o Comité Disciplinar da FIFA aplicar, sendo certo que o avançado não poderá "limpar" em amigáveis: "Um castigo aplicado por uma infração cometida num jogo oficial só pode ser cumprido em jogos oficiais da mesma seleção."

Quer isto dizer que, se Cristiano Ronaldo for sancionado com mais de um jogo de castigo, "é praticamente certo que falhará a estreia de Portugal no Mundial", já que, se Portugal se apurar diretamente para o torneio, não haverá mais jogos oficiais até lá. No caso de a equipa das quinas ir a play-off, o jogador do Al-Nassr poderia cumprir aí a sanção e ficar livre para o Campeonato do Mundo — assumindo que Portugal se qualifica.

"Provável" que CR7 leve um a dois jogos

Apesar de o regulamento ser "claro" e o castigo mínimo para conduta violenta ser de três jogos, a FIFA "prevê algumas exceções, precisamente para blindar e premiar os atletas que normalmente têm uma conduta correta". O pior cenário costuma estar reservado aos repetentes.

"Muito sinceramente, pela análise dos regulamentos, parece-me bastante provável que Cristiano Ronaldo consiga, eventualmente, uma redução para dois jogos, ou até mesmo para um, por considerarem que é uma conduta absolutamente isolada. Acredito que não vá ser sancionado com os três jogos, ainda que o regulamento diga que essa é, precisamente, a sanção para este tipo de atos", finaliza Diogo Soares Loureiro.

Certo é que Cristiano Ronaldo falhará a receção de Portugal à Arménia, marcada para domingo, às 14h00, no Estádio do Dragão. Tanto assim é que já foi dispensado da seleção. O jogo decisivo para o apuramento para o Mundial 2026 terá relato e acompanhamento na Renascença.