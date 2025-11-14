Ouvir
Mundial 2026

Cristiano Ronaldo dispensado da seleção nacional

14 nov, 2025 - 10:17 • Inês Braga Sampaio

Capitão foi expulso na Irlanda e não vai apoiar em pessoa os companheiros no jogo com a Arménia, no Dragão, derradeira oportunidade de apuramento direto para o Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo foi dispensado dos trabalhos da seleção, na sequência da expulsão frente à República da Irlanda, que o impede de defrontar a Arménia, no último jogo de apuramento para o Mundial 2026.

O capitão volta, assim, para a Arábia Saudita e não acompanhará os companheiros na derradeira tentativa de qualificação direta.

Ronaldo foi expulso aos 59 minutos da derrota de Portugal com a Irlanda, por 2-0, por agressão. Inicialmente, o árbitro mostrou-lhe cartão amarelo, mas após ver as imagens do videoárbitro no relvado trocou a cor da cartolina, para vermelho, por uma cotovelada no rosto Dara O'Shea.

A seleção nacional viaja diretamente para o Porto, onde vai medir forças com a Arménia, no domingo, às 14h00, no Estádio do Dragão.

Portugal perdeu por 2-0 em Dublin, capital da Irlanda, na quinta-feira, e viu a vantagem na liderança do Grupo F, face à Hungria, diminuir para dois pontos. Para se apurar diretamente para o Campeonato do Mundo, a equipa das quinas tem três cenários possíveis, entre os mais simples:

  • Vencer a Arménia;
  • Empatar e esperar que a Hungria empate ou não vença a Irlanda por três ou mais golos de diferença;
  • Perder e esperar que a Hungria não vença a Irlanda.

O Portugal-Arménia terá relato e acompanhamento na Renascença.

