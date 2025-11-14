Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 14 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

José Sá e Bruno Fernandes já treinaram com a Seleção

14 nov, 2025 - 20:52

Partida marcada para as 14h00 de domingo.

A+ / A-

Os jogadores José Sá e Bruno Fernandes já estão ao serviço da Seleção, depois de terem sido dispensados da partida contra a Arménia.

O guarda-redes foi dispensado devido à morte de um familiar e o médio não atuou em Dublin por ter estado castigado.

Para além destes dois, só mais sete treinaram: António Silva, Carlos Forbs, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, João Palhinha, Matheus Nunes e Rui Silva.

Os restantes convocados fizeram apenas trabalho de recuperação no ginásio.

De recordar que Cristiano Ronaldo foi dispensado depois de ter visto cartão vermelho na partida contra a Irlanda.

Portugal volta a treinar este sábado, no Estádio do Dragão, a partir das 11h00, já depois de Roberto Martinez e um jogador a designar fazerem, em conferência de imprensa, a antevisão do jogo com a Arménia.

A partida está marcada para as 14h00 de domingo.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 14 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)