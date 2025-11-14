José Sá e Bruno Fernandes já treinaram com a Seleção

Os jogadores José Sá e Bruno Fernandes já estão ao serviço da Seleção, depois de terem sido dispensados da partida contra a Arménia.

O guarda-redes foi dispensado devido à morte de um familiar e o médio não atuou em Dublin por ter estado castigado.

Para além destes dois, só mais sete treinaram: António Silva, Carlos Forbs, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, João Palhinha, Matheus Nunes e Rui Silva.

Os restantes convocados fizeram apenas trabalho de recuperação no ginásio.

De recordar que Cristiano Ronaldo foi dispensado depois de ter visto cartão vermelho na partida contra a Irlanda.

Portugal volta a treinar este sábado, no Estádio do Dragão, a partir das 11h00, já depois de Roberto Martinez e um jogador a designar fazerem, em conferência de imprensa, a antevisão do jogo com a Arménia.

A partida está marcada para as 14h00 de domingo.