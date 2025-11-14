Sabia que Cristiano Ronaldo já tinha sido expulso enfiado numa camisola de Portugal?

(parêntesis para uma curiosidade maiúscula: desse onze, só Ronaldo chega aos AA; de Portugal, queremos dizer – Filipe Duarte representa Macau e até marca o golo da vitória vs Sri Lanka na qualificação para o Mundial-2022)

E, em Torres Novas, há um jogo de sub15 entre Portugal e África do Sul. Na apresentação das equipas, o nosso 17 chama-se Cristiano Ronaldo. O onze português apresenta Cristophe (Sporting) na baliza, Steven Rodrigues (Boavista), Filipe Duarte (Benfica), André Carvalho (Rio Ave) e Pedro Araújo (Sporting) na defesa, Hugo Monteiro (Boavista), Fernando Alexandre (Benfica) e Costinha (Vitória FC) no meio-campo, Diogo Andrade (Belenenses), Ronaldo (Sporting) e Ricardo Costa (Porto) no ataque.

Na Corunha, outro exemplo, há dois golos portugueses na primeira parte do Deportivo vs Madrid. Primeiro é Hélder na própria baliza, de cabeça. Depois é Figo, de penálti. Ao intervalo, 0-2. Na segunda parte, Djalminha e Tristán fixam o 2-2. Outro 2-2.

Sábado, 24 Fevereiro 2001. Fixem o dia, é importante para uma série de craques. Em Florença, por exemplo, os altifalantes anunciam o 10 do Brescia e é o delírio – Roberto Baggio. Depois anunciam o 10 da Fiorentina e até a barraca abana – Rui Costa. Acaba 2-2, com bis de Baggio. Pelo meio, um golo de Nuno Gomes.

Siga a marinha. Portugal entra em campo para ganhar e consegue com naturalidade, por 2-1. Um golo é da estrela daquele momento, um rapaz forte chamado Diogo Andrade. O outro é de um miúdo franzino e trinca-espinhas. Isso mesmo, Cristiano Ronaldo. Está dado o mote.

No ano seguinte, em Abril 2002, Ronaldo joga a primeira fase final da sua carreira. É o Euro sub17 e o seleccionador Silveira Ramos convoca 18. Desses, só um chega aos AA. De Portugal, queremos dizer – Tiquinho representa Angola e Ivanildo a Guiné-Bissau. A fase de grupos inicia-se com uma derrota vs França por 2-0, em Lyngby (Dinamarca). Espante-se, Ronaldo é expulso com duplo amarelo, aos 19 e 79 minutos. O árbitro é o sueco Jonas Eriksson.

Com um jogo de suspensão, Ronaldo falha o jogo vs Suíça e reaparece vs Ucrânia. Em cima do último minuto, Ivanildo fixa o 2-1 e a alegria é exagerada. Ronaldo vê amarelo, Tiquinho o vermelho. Portugal é afastado prematuramente do Europeu pelos finalistas França e Suíça (ganharia a Suíça, nos penáltis). E Ronaldo acaba a competição com três amarelos, um vermelho e zero golos.

Prepare-se, a partir daqui o seu caminho é uma maravilha inaudita em matéria de golos em fases finais (e também de qualificação). E sem mais vermelhos. Até hoje, em Dublin. O capitão é amarelado, primeiro, e só depois expulso com vermelho direto, após recurso ao VAR, aos 59 minutos, na impensável (e justa) derrota com a Irlanda, para a penúltima jornada de qualificação para o Mundial-2026. É o segundo vermelho de Ronaldo pela seleção, 23 anos depois do primeiro. Curiosidade, também em Dublin é um árbitro sueco: Glenn Nyberg, de seu nome. Ele há coisas.