Sub-17 mostram como se faz. Portugal nos "oitavos" do Mundial

14 nov, 2025 - 16:52 • Ricardo Vieira

Seleção vai defrontar o vencedor do Argentina-México.

A seleção nacional de Sub-17 venceu esta sexta-feira a Bélgica, por 2-1, e está nos oitavos-de-final do Mundial, que decorre em Doha, no Qatar.

O avançado Anísio Cabral marcou os dois golos de Portugal no embate com a congénere belga.

A equipa liderada pelo selecionados Bino Maçães vai defrontar, nos oitavos-de-final, o vencedor do Argentina-México.

PORTUGAL (11 inicial): Romário Cunha (GR), José Neto, Mauro Furtado, Martim Chelmik, Daniel Banjaqui, Rafael Quintas - CAP. (João Aragão, 81'), Bernardo Lima, Tomás Soares (Zeega, 58'), Steven Manuel (Yoan Pereira, 74'), Duarte Cunha (Santiago Verdi, 81') e Anísio Cabral (Mateus Mide, 74').

Suplentes: Alex Tverdohlebov (GR), David Rodrigues (GR), Gabriel Dbouk, Ricardo Neto e Miguel Figueiredo

