Mundial 2026

Vitória basta, empate pode não ser suficiente. Faça as contas do apuramento de Portugal

14 nov, 2025 - 13:55 • Inês Braga Sampaio

A Renascença explica os cenários que podem simplificar ou complicar a qualificação direta para o Mundial 2026. Portugal, que vai jogar com a Arménia no Dragão, no domingo, continua na "pole", mas agora tem dois adversários em vez de um.

A derrota (2-0) de Portugal na República da Irlanda não anulou as hipóteses de apuramento para o Mundial 2026, nem tirou a seleção da "pole position", no entanto, complicou as contas em caso de novo deslize com a Arménia, no domingo, às 14h00, no Estádio do Dragão.

Portugal mantém-se no primeiro lugar do Grupo F, com dez pontos, mas agora tem a Hungria, segunda classificada, a somente dois pontos — e, ainda que com hipóteses remotas, a própria Irlanda, terceira, a três.

O primeiro critério de desempate é a diferença de golos, que favorece Portugal: a equipa das quinas tem um saldo positivo de cinco golos (+5), contra +2 da Hungria e +1 da República da Irlanda.

Em segundo, o número de golos marcados, igualmente favorável: marcou 11, para nove dos húngaros e seis dos irlandeses.

O confronto direto é apenas o terceiro critério de desempate. Portugal tem vantagem sobre a Hungria (vitória 3-2 fora, empate 2-2 em casa), mas desvantagem para a Irlanda (vitória 1-0 em casa, derrota 2-0 fora). Entre Hungria e Irlanda será decidido na última jornada, em Budapeste, mas por agora está empatado: 2-2 na primeira volta, em Dublin.

Contas feitas, o apuramento será decidido, no máximo, no confronto direto. Pegue na calculadora e imagine os cenários com Bola Branca.

Portugal apura-se, sem necessidade de contas complicadas, se:

  • Vencer a Arménia;
  • Empatar e a Hungria empatar ou vencer a Irlanda por menos de três golos de diferença;
    • Se a Hungria vencer por exatamente três golos de diferença, Portugal terá de jogar com o número de golos marcados.
      • Portugal: 11; Hungria: 9.
  • Perder e Hungria e Irlanda empatarem;
  • Perder e a Irlanda vencer a Hungria menos de quatro golos de diferença;
    • Se a Irlanda vencer por exatamente quatro golos de diferença, Portugal terá de jogar com o número de golos marcados.
      • Portugal: 11; Irlanda: 6.

São estas as contas para o apuramento de Portugal para o Mundial 2026, que ficará decidido no domingo, às 14h00, no Dragão. Hungria e Irlanda jogarão à mesma hora, na Puskás Arena, em Budapeste.

O encontro da seleção portuguesa terá relato em direto do Dragão e acompanhamento ao minuto no site, na app e na antena da Renascença.

