Martinez. “Ficámos tristes, mas a tristeza agora é uma oportunidade”

O selecionador garante que a equipa continua "dinâmica" e avisa que a "tristeza é uma oportunidade". Roberto Martinez sublinha que a expulsão de Ronaldo não resultou de uma "ação violenta".

Martínez afirma que a tristeza da derrota com a Irlanda deve ser encarada como uma oportunidade para Portugal fechar no domingo, diante da Arménia, no Dragão, a qualificação para o Mundial2026 de futebol.

“Temos uma equipa com muita responsabilidade e autocrítica. Quando há uma derrota, podemos crescer ainda mais. Ficámos tristes, mas a tristeza agora é uma oportunidade: jogar em casa, com os nossos adeptos, respeitando o adversário, mostrando o nível que já demonstrámos e fechar o apuramento”, disse, em conferência de imprensa.

Martínez garantiu que a equipa mantém uma dinâmica coletiva “muito estável” após quase três anos de trabalho e está preparada para o derradeiro e decisivo jogo de qualificação.

“Estamos todos juntos e unidos, com um ambiente ganhador, à espera de poder fechar aquilo pelo qual trabalhámos muito nos últimos três estágios”, sublinhou, numa referência extensiva à presença do presidente da Federação na sala de imprensa.

Sobre o Estádio do Dragão, recordou que o recinto tem sido talismã para a seleção: “Historicamente tivemos grandes memórias. No meu tempo também houve momentos importantes. Sentimos uma força muito grande e a equipa adora jogar aqui”.

A derrota na Irlanda adiou a qualificação de Portugal e tirou Cristiano Ronaldo, expulso pela primeira vez ao serviço da seleção, do decisivo jogo.

Martínez confirmou a ausência do internacional português, entretanto dispensado, do Dragão e voltou a insistir num castigo leve para o capitão luso.

“Vi uma reação a uma provocação. Não é uma ação violenta, é uma reação e precisamos demonstrar isso. Começou no dia antes, na conferência de imprensa. Diria que seria muito injusto uma sanção longa”, afirmou.

Questionado sobre o ‘onze’ inicial, disse que ainda não abordou o tema com os jogadores, mas admitiu que Gonçalo Ramos “está num momento muito bom” e é “importante para a seleção”.

Sobre a Arménia, voltou a destacar a organização e a qualidade individual.

“Eu falei muito da Arménia antes, acho que o novo selecionador não teve muito tempo, mas é uma equipa inteligente, com uma linha de cinco, jogadores com capacidade criativa e avançados rápidos. Fez jogos muito bons, gostei muito e temos muito respeito”, referiu.

Portugal, que depende apenas de si para garantir a presença na fase final, lidera o Grupo F da qualificação europeia com 10 pontos, mais dois do que a Hungria, segunda classificada, seguida da Irlanda, com sete, e da Arménia, com três, já sem qualquer possibilidade de apuramento.

Um empate, ou até uma derrota, poderá igualmente bastar, se húngaros e irlandeses empatarem no mesmo dia.

O Mundial2026 decorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho, e terá, pela primeira vez, 48 seleções.

O Portugal-Arménia está marcado para as 14h00 de domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, e será dirigido pelo bósnio Irfan Peljto.