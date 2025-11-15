Ouvir
  • 14 nov, 2025
Portugal espera México “muito agressivo”

15 nov, 2025 - 16:00 • Lusa

Jogo está marcado para a próxima terça-feira.

A seleção portuguesa de sub-17 terá pela frente uma congénere mexicana "muito agressiva", nos oitavos de final do Mundial da categoria, diz o defesa Ricardo Neto, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Esperamos um jogo competitivo, um jogo muito agressivo por parte do México, é uma equipa que gosta de ter a bola, que é muito agressiva no duelo e estamos prontos para isso", observou Ricardo Neto, um dia após a vitória sobre a Bélgica, por 2-1, em jogo dos 16 avos de final do torneio, que decorre em Doha.

O central defendeu que a equipa das 'quinas' efetuou "um grande jogo" frente aos belgas e que o triunfo, apesar de ter sido obtido pela margem mínima, proporciona "mais confiança" aos jogadores portugueses e serve de aviso aos adversários: "Mostra às outras seleções que estamos prontos para ganhar", advertiu.

"Foi importante para nos sentirmos mais confiantes para os próximos jogos", assinalou Ricardo Neto, de 17 anos, que não escondeu o "orgulho" que sente por integrar o lote de convocados pelo selecionador Bino Maçães, para "representar Portugal".

Portugal venceu na sexta-feira a Bélgica, por 2-1, graças a dois golos marcados pelo avançado Anísio Cabral, aos 38 e 45+1 minutos, enquanto o México, campeão mundial de sub-17 em 2005 e 2011, impôs-se à Argentina no desempate por grandes penalidades, por 5-4, após empate 2-2 no tempo regulamentar.

