Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 18 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Sub-17

Bino: "Quem ganha por 5-0 tem de estar muito satisfeito"

18 nov, 2025 - 16:51 • Eduardo Soares da Silva

Expulsão no México ainda na primeira parte empurrou Portugal para os quartos de final do Mundial sub-17.

A+ / A-

Quem goleia por 5-0, tem de estar satisfeito. O selecionador nacional sub-17, Bino Maçães, gostou de que viu no triunfo convincente frente ao México que apurou Portugal para os quartos de final do Mundial.

“Entrámos muito bem no jogo, colocámo-nos em vantagem. Com a expulsão, ficou mais fácil para nós e aproveitámos. Aqui e ali poderíamos ter feito as coisas melhor, mas quem ganha por 5-0 num jogo destes tem de estar muito satisfeito", disse, ao Canal 11.

Rafael Quintas já tinha inaugurado o marcador de penálti, aos 15 minutos, quando Navarro foi expulso para os mexicanos, desequilibrando a balança para o lado português.

Na segunda parte, marcaram ainda Martim Guedes, Miguel Figueiredo, Yoan Pereira e Anísio Cabral, o avançado que marcou dois golos à Nova Caledónia, mais um a Marrocos e mais dois à Bélgica. O avançado do Benfica é o melhor marcador do torneio com seis golos.

"Acho que entrámos muito bem no jogo, pusemo-nos em vantagem e, depois, com a expulsão, acho que ficou um bocadinho mais fácil para nós e acabámos por aproveitar bem a situação", diz ainda.

Portugal vai agora defrontar a Suíça nos quartos de final do torneio. O jogo está marcado para as 13h00 da próxima sexta-feira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 18 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?