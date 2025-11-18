Bino: "Quem ganha por 5-0 tem de estar muito satisfeito"

18 nov, 2025 - 16:51 • Eduardo Soares da Silva
Quem goleia por 5-0, tem de estar satisfeito. O selecionador nacional sub-17, Bino Maçães, gostou de que viu no triunfo convincente frente ao México que apurou Portugal para os quartos de final do Mundial.
“Entrámos muito bem no jogo, colocámo-nos em vantagem. Com a expulsão, ficou mais fácil para nós e aproveitámos. Aqui e ali poderíamos ter feito as coisas melhor, mas quem ganha por 5-0 num jogo destes tem de estar muito satisfeito", disse, ao Canal 11.
Rafael Quintas já tinha inaugurado o marcador de penálti, aos 15 minutos, quando Navarro foi expulso para os mexicanos, desequilibrando a balança para o lado português.
Na segunda parte, marcaram ainda Martim Guedes, Miguel Figueiredo, Yoan Pereira e Anísio Cabral, o avançado que marcou dois golos à Nova Caledónia, mais um a Marrocos e mais dois à Bélgica. O avançado do Benfica é o melhor marcador do torneio com seis golos.
"Acho que entrámos muito bem no jogo, pusemo-nos em vantagem e, depois, com a expulsão, acho que ficou um bocadinho mais fácil para nós e acabámos por aproveitar bem a situação", diz ainda.
Portugal vai agora defrontar a Suíça nos quartos de final do torneio. O jogo está marcado para as 13h00 da próxima sexta-feira.