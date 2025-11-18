Helena Pires nomeada nova CEO da FPF

Helena Pires é a nova diretora-executiva (CEO) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), segundo anunciou o organismo na noite desta terça-feira.

A dirigente passa também para a FPF depois de ter sido CEO da Liga Portugal com Pedro Proença e ter sido a presidente interina após a saída do ex-árbitro para a federação e até à tomada de posse do seu sucessor, Reinaldo Teixeira.

O cargo, que estava em aberto desde que Proença chegou à FPF, é agora assumido por Helena Pires.

"É um passo natural, depois de ter desempenhado, com enorme dedicação e competência, esse papel na Liga Portugal. Trata-se de um passo bem pensado e programado, que vai de encontro ao modelo de governação que tínhamos, desde sempre, idealizado para a FPF", disse o presidente Proença, citado num comunicado.

Já a dirigente mostra-se orgulhosa pela nomeação e afirma que se vivem "tempos desafiantes, mas entusiasmantes" no futebol nacional: "Aquilo que garanto é trabalhar sempre com enorme dedicação para o crescimento da FPF e, com isso, contribuir para a evolução de todos aqueles que connosco trabalham para a construção de um Futebol mais forte e ganhador."

Foi ainda aprovada pela direção a "nova Política Anticorrupção do organismo, que entrará de imediato em vigor em todas as empresas do Grupo FPF, e assenta em quatro princípios basilares: Tolerância zero com a corrupção e as infrações conexas, elevados padrões éticos (profissionais e pessoais), lealdade e transparência com as Partes interessadas e a proteção dos autores de denúncias (fundamentadas e/ou feitas de boa-fé)."

