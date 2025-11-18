Martínez: "Acredito muito no que o Ronaldo pode fazer como embaixador e ajudar com o seu exemplo"

O selecionador de Portugal, Roberto Martínez, considera que Cristiano Ronaldo representa o povo português "esteja onde estiver", no dia em que o capitão da equipa das quinas é recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no âmbito da visita do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman.

“O Cristiano, seja qual seja o seu trabalho ou clube, representa a seleção e também o povo português, esteja onde estiver. Então, para nós, é uma boa notícia e eu acredito muito no que o Cristiano pode fazer como embaixador e ajudar com o seu exemplo, não só no futebol”, salientou o espanhol Roberto Martínez

O selecionador de Portugal foi convidado para um almoço-debate promovido pelo International Club of Portugal e conduziu uma intervenção alusiva ao tema ‘Liderança, Honestidade e Clareza’.

À margem dessa iniciativa, em Lisboa, o espanhol considerou uma "boa notícia" para Portugal o encontro do avançado dos saudistas do Al Nassr, cinco vezes distinguido como melhor futebolista a nível mundial, com Trump, na Casa Branca, em Washington.

Martínez, que comanda a seleção portuguesa desde 2023, respondeu a perguntas de empresários, dirigentes e representantes do ramo empresarial português, no referido almoço-debate, e, em declarações aos jornalistas, reagiu às críticas após a derrota com a República da Irlanda (2-0), dias antes de Portugal ter carimbado o apuramento para o Mundial2026 com uma goleada aplicada à Arménia, no domingo, no Estádio do Dragão, no Porto (9-1).

“A seleção somos todos, então as críticas e as dúvidas fazem parte. O que não gosto são críticas que não são merecidas ou mentiras, há aspetos que são diferentes e há que diferenciar aspetos maliciosos ou quando pessoas atacam a seleção nos momentos de derrota. Mas acho que a reação, o resultado e o jogo realizado contra a Arménia mostra o que temos no balneário e a seleção temos, da qual todos podemos estar muito orgulhosos”, concluiu o técnico.