Martínez quer levar um terceiro avançado para o Mundial. Paulinho, André e Fábio Silva são as opções

18 nov, 2025 - 18:36 • Eduardo Soares da Silva

Se Roberto Martínez puder levar 26 jogadores para o Mundial, garante que abre uma nova vaga para um ponta de lança e revela os nomes que estão em cima da mesa, destacando principalmente Paulinho.

A+ / A-

O selecionador nacional, Roberto Martínez, anuncia que levará mais um ponta de lança ao Mundial se a FIFA confirmar que as convocatórias serão de 26 jogadores.

À comunicação social depois de um painel numa unidade hoteleira em Lisboa, o treinador explica que com a morte de Diogo Jota, uma vaga abre-se mediante a decisão da FIFA alargar novamente o número de possíveis convocados.

"Na posição de ponta de lança trabalhamos com o Gonçalo Ramos, com o Cristiano Ronaldo e com o Diogo Jota, que é uma referência, está connosco e vamos tentar dar tudo para atingir o seu sonho, que era ganhar o Mundial. Agora, precisamos de um atacante", explica.

Martínez não teve problemas em nomear os três jogadores que estão na "pole position" para competir com Ronaldo e Ramos: "Temos três opções e uma é o Paulinho, porque está a ser muito constante e a jogar muito bem. Temos o André Silva, que está a fazer uma época muito boa no Elche, e o Fábio Silva, que está no Dortmund e já esteve na seleção”.

André Silva, de 30 anos, é o mais experiente no contexto internacional. Já fez 53 jogos pela seleção e marcou 19 golos, tendo estado nos últimos dois Campeonatos do Mundo e ainda no Euro 2020.

O ex-FC Porto está a relançar a carreira no Elche já com quatro golos em 12 jogos, igualando o melhor que fez nas últimas duas épocas,com passagens pelo Werder Bremen, Leipzig e Real Sociedad.

Já Paulinho, com 33 anos, é uma das grandes figuras do campeonato mexicano. Desde que trocou o Sporting pelo Toluca no verão de 2024 que marcou 45 golos. É atualmente o melhor marcador do campeonato com 12 golos marcados. Não vai à seleção desde 2020, ainda com Fernando Santos.

Fábio Silva é o mais novo, com 23 anos, mas já mereceu a confiança de Martínez, que lhe deu a estreia há um ano, na Liga das Nações.

O ponta de lança mudou-se do Wolves para o Dortmund por mais de 20 milhões de euros esta época, mas não tem tido muitas oportunidades na Bundesliga. Leva um golo em oito jogos, todos a sair do banco.

O recado fica dado por Martínez, que aponta para os próximos meses como os decisivos para a decisão que terá de tomar, piscando o olho especialmente a Paulinho.

“Há três atacantes que hoje são opções para entrar. Mas o mais importante é continuar com o mesmo nível e o dia da decisão vai ser 20 de março. Também é preciso ter sorte, para chegarem ao dia 20 e não haver lesões, de modo a poderem entrar. Faz parte. Mas posso dizer que o Paulinho é um dos jogadores que acompanhamos e gostamos muito do que está a fazer. E se o Mundial tiver 26 jogadores, como esperamos, pois não está confirmado, é uma posição que se abre para março", termina.

