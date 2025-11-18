Ouvir
Os miúdos piscam o olho aos ‘quartos’ do Mundial: é isto que tem de saber para o Portugal-México

18 nov, 2025 - 10:15 • Lusa

Portugal, campeão europeu em título, chegou a esta fase depois de eliminar a Bélgica. A seleção mexicana foi campeã mundial desta categoria em 2005 e 2011.

A seleção portuguesa vai tentar alcançar esta terça-feira pela terceira vez os quartos de final do Mundial de futebol de sub-17, frente ao México, nos oitavos de final da competição, em Doha, no Catar.

A equipa das quinas, comandada por Bino Maçães, pode marcar presença pela terceira vez nos quartos, a primeira após superar eliminatórias, depois de se ter apurado diretamente para esta fase nas duas anteriores, em 1995 e 2003.

Em ambas, acabaria por ficar arredada das meias-finais, por Gana (2-0), na edição disputada no Equador, e Espanha (5-2), na Finlândia.

Portugal, campeão europeu em título, chegou a esta fase depois de eliminar a Bélgica (2-1), nos 16 avos de final, depois de ter sido segundo classificado no Grupo B, atrás do Japão.

A seleção mexicana, campeã mundial do escalão em 2005 e 2011, impôs-se à Argentina, por 5-4 no desempate por grandes penalidades, na sequência da igualdade 2-2 no tempo regulamentar e no prolongamento, após ter superado a fase de grupos apesar de ter sido o pior terceiro 'repescado', atrás de Suíça e Coreia do Sul.

O jogo entre Portugal e México está marcado para as 16 horas (13 horas em Portugal continental), na Aspire Zone, em Doha. O vencedor vai enfrentar nos quartos o vencedor do embate entre Suíça e República da Irlanda.

A Alemanha, que já foi eliminada pelo Burkina Faso, é a detentora do troféu, após ter conquistado pela primeira vez o cetro, em 2023, juntando-se num historial dominado por Nigéria e Brasil, com cinco e quatro títulos.

