Portugal goleia México e está nos ‘quartos’ do Mundial sub-17

Continua a marcha triunfante da seleção sub-17 no Campeonato do Mundo, depois do título europeu. Desta vez, nos oitavos de final do torneio, Portugal bateu o México, por 5-0, e garantiu um lugar nos quartos de final. Os portugueses, que venciam por 1-0 ao intervalo, terão pela frente ou Suíça ou República da Irlanda na próxima ronda.

Os golos da equipa treinada por Bino, ex-futebolista de FC Porto e Sporting, foram marcados por Rafael Quintas, Martim Guedes, Miguel Figueiredo, Yoan Pereira e Anísio Cabral, o avançado que marcou dois golos à Nova Caledónia, mais um a Marrocos e mais dois à Bélgica. O avançado do Benfica é o melhor marcador do torneio com seis golos.

A vida da seleção portuguesa ficou facilitada após expulsão de José Navarro, aos 35'. O árbitro considerou que o mexicano agrediu Bernardo Lima. Aos 88’, o guarda-redes mexicano, Santiago López, já com o marcador nos 5-0, confirmou a tarde para esquecer e foi expulso, depois de derrubar João Aragão



Portugal começou o jogo com Romário Cunha, José Neto, Daniel Banjaqui, Mauro Furtado, Martim Chelmik, Rafael Quintas, Bernardo Lima, Zeega, Duarte Cunha, Stevan Manuel e Anísio Cabral.

Os portugueses estão agora nos oito finalistas do Mundial sub-17. Portugal ficou em segundo lugar na fase de grupos depois de perder com o Japão na derradeira jornada, por 1-2, depois de ter superado facilmente Marrocos (6-0) e Nova Caledónia (6-1). Nos oitavos de final, Portugal bateu a Bélgica, por 2-1, com um bis de Anísio Cabral.