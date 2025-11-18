Ouvir
Portugal retira candidatura à organização do Euro 2029 feminino

18 nov, 2025 - 20:25 • Lusa

Federação, agora liderada por Pedro Proença, quer focar todos os esforços na organização do Mundial 2030 masculino.

A+ / A-

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) retirou a candidatura à organização do Campeonato da Europa feminino de 2029.

Portugal concorria com Alemanha, Polónia e a organização conjunta de Dinamarca e Suécia para acolher a 15.ª edição do Europeu, cujo anfitrião vai ser anunciado no próximo dia 3 de dezembro.

Em comunicado, a FPF justifica a decisão com a concentração na preparação da organização ibero-marroquina do Campeonato do Mundo de 2030.

"Em total sintonia com a UEFA e garantindo foco total na organização do Mundial2030, a direção validou a decisão de retirar a candidatura à organização do Campeonato da Europa feminino de 2029", lê-se no comunicado da FPF.

Na comunicação resultante da reunião da direção federativa, o organismo anunciou ter aprovado a criação de um departamento de futebol feminino, atendendo à "necessidade de apostar, nos próximos quatro anos, na consolidação interna da modalidade, através do reforço dos quadros competitivos e do investimento no desenvolvimento de clubes, treinadores e jogadoras".

A FPF revelou ainda ter aprovado por unanimidade um voto de louvor à seleção nacional masculina sénior pelo apuramento para o Mundial2030.

Na mesma ocasião, o elenco liderado por Proença aprovou, igualmente de forma unânime, a nova política anticorrupção do organismo, que entrará de imediato em vigor, e decidiu criar grupos de trabalho "para a discussão do novo modelo de financiamento do futebol português" e "para debater a tipologia e critérios dos investidores no futebol português".

A candidatura à organização do Campeonato da Europa feminino de futebol de 2029 remonta a setembro de 2024, quando a FPF era liderada por Fernando Gomes, atual presidente do Comité Olímpico de Portugal.

"Acreditamos que uma candidatura à organização do Campeonato da Europa em 2029 será mais um passo para consolidar o futebol feminino em Portugal", justificava, então, Gomes.

Portugal já esteve presente em três edições de Europeus femininos, em 2017, nos Países Baixos, em 2022, em Inglaterra, e em 2025, na Suíça, sem nunca superar a fase de grupos.

