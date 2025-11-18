Sub-21. Portugal empata na República Checa, mas mantém liderança do apuramento

A seleção nacional sub-21 empatou, esta terça-feira, na República Checa, num jogo sem golos, e mantém-se na frente do grupo de apuramento para o Campeonato da Europa.

Portugal, invicto até ao momento, entrou para o jogo a três pontos da Chéquia, que se perfila como um dos favoritos a lutar pelo apuramento direto com Portugal, a par da Escócia.

A seleção, agora orientada por Luís Freire, teve as melhores oportunidades, mas nunca conseguiu sair do nulo e até foi o guarda-redes João Carvalho a salvar o empate no último lance da poartida com uma grande defesa.

Contas feitas, numa altura em que metade do apuramento está jogado, Portugal lidera com 13 pontos, mais três do que a Chéquia e do que a Escócia.

A seleção sub-21 também só volta a jogar em 2026. O próximo jogo será a 27 de março no Azerbaijão.