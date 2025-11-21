Bino: "Mais do que treinar, é descansar e recuperar os jogadores para a meia-final"

Bino, selecionador sub-17, elogia os jovens que apuraram a seleção para a meia-final do Campeonato do Mundo do escalão, depois de um triunfo, por 2-0, frente à Suíça.

Ao Canal 11, o treinador diz que "o trabalho dos miúdos tem sido fantástico, acreditam naquilo que tem sido o nosso processo, mantendo as nossas ideias intactas; e, depois, sendo inteligentes no jogo."

"Estivemos muito bem, mesmo na fase final do jogo, em que a Suíça começou a despejar mais bolas, nunca afundamos na nossa área. Defendemos sempre um bocadinho mais alto e isso foi fundamental, para não passarmos por situações de perigo. Por isso, todo o mérito para os meus jogadores, porque tiveram um grande desempenho até ao momento", elogia.

Segue-se um Portugal-Brasil na meia-final, um jogo para o qual Bino ainda não olha. Mais do treinar, o treinador quer recuperar os jogadores.

"Agora é descansar, que é o que nos falta. Na parte final do jogo, já sentimos a equipa cansada e muitos jogadores no limite. Não foi fácil gerir. Mas, agora, mais do que treinar, é descansar e recuperar os jogadores para a meia final", conclui.



O Portugal-Brasil joga-se na próxima segunda-feira, no Qatar, a partir das 16h00.