Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Sub-17

Bino: "Mais do que treinar, é descansar e recuperar os jogadores para a meia-final"

21 nov, 2025 - 18:58 • Eduardo Soares da Silva

Selecionador sub-17 elogia os "o trabalho dos miúdos" que apurou Portugal para a meia-final do Mundial.

A+ / A-

Bino, selecionador sub-17, elogia os jovens que apuraram a seleção para a meia-final do Campeonato do Mundo do escalão, depois de um triunfo, por 2-0, frente à Suíça.

Ao Canal 11, o treinador diz que "o trabalho dos miúdos tem sido fantástico, acreditam naquilo que tem sido o nosso processo, mantendo as nossas ideias intactas; e, depois, sendo inteligentes no jogo."

"Estivemos muito bem, mesmo na fase final do jogo, em que a Suíça começou a despejar mais bolas, nunca afundamos na nossa área. Defendemos sempre um bocadinho mais alto e isso foi fundamental, para não passarmos por situações de perigo. Por isso, todo o mérito para os meus jogadores, porque tiveram um grande desempenho até ao momento", elogia.

Segue-se um Portugal-Brasil na meia-final, um jogo para o qual Bino ainda não olha. Mais do treinar, o treinador quer recuperar os jogadores.

"Agora é descansar, que é o que nos falta. Na parte final do jogo, já sentimos a equipa cansada e muitos jogadores no limite. Não foi fácil gerir. Mas, agora, mais do que treinar, é descansar e recuperar os jogadores para a meia final", conclui.

O Portugal-Brasil joga-se na próxima segunda-feira, no Qatar, a partir das 16h00.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?