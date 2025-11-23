Bino Maçães espera “muitas dificuldades” contra Brasil

O selecionador português, Bino Maçães, espera muitas dificuldades no jogo das meias-finais do Mundial de sub-17 frente ao Brasil, marcado para as 16h00 desta segunda-feira.

"Nesta fase do campeonato, esperamos muitas dificuldades, como é lógico. Mas também, acredito que o Brasil pensará o mesmo em relação à nossa equipa, será um jogo difícil, com uma boa equipa, com jogadores potentes, uma equipa que nos criará dificuldades, com alguns pontos que podemos explorar, à semelhança dos outros jogos", anteviu o selecionador português.

Bino acredita que, se os jogadores lusos recuperarem bem do desgaste, Portugal pode "fazer história" e quando questionado em relação às ausências no Brasil, que tem três jogadores suspensos, devido a amarelos, quer tentar aproveitar essa fragilidade.

"É verdade que o Brasil utilizará jogadores que ainda não jogaram e, eventualmente, também não terão o ritmo que deveriam ter, sendo que devemos aproveitar esse fator. Do nosso lado, estou muito contente pela maturidade e gestão que os jogadores conseguiram ter e fazer contra a Suíça, mesmo estando muito bem em termos defensivos e de agressividade, pois contar com todos será sempre fundamental, pois serão todos precisos", justificou.

Portugal, que é campeão europeu em título, chegou às 'meias' depois de vencer, já na fase a eliminar, a Bélgica (2-1), México (5-0) e Suíça (2-0), enquanto o Brasil teve de ultrapassar dois desempates por grandes penalidades.