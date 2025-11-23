Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Portugal goleia Tanzânia por 10-0 no Mundial de futsal feminino

23 nov, 2025 - 13:03 • Lusa

Portugal entrou com o pé direito no Mundial de futsal feminino, que decorre nas Filipinas.

A+ / A-

Portugal estreou-se este domingo com uma goleada de 10-0 à Tanzânia, em jogo do Grupo C do Mundial de feminino de futsal, que decorre nas Filipinas, que ao intervalo já vencia por meia dúzia de golos.

Num jogo de sentido único, a equipa orientada por Luís Conceição não podia ter tido melhor começo no primeiro Mundial da história, num jogo em que os 10 golos foram marcados por jogadoras diferentes.

Com muitas oportunidades para visar a baliza de Zuhura Waziti, a seleção das quinas impôs o ritmo que quis e houve tempo, e oportunidade, para o selecionador nacional dar ritmo de jogo a todas as jogadoras inscritas.

Ao intervalo, a equipa lusa tinha a vitória praticamente no 'bolso', mas o segundo tempo trouxe mais quatro golos, um dos quais um autogolo de Fatuma Issa, a tentar um corte num lance desenhado por Helena Neves, que no mesmo minuto ainda fez o 8-0, sem interferência das adversárias.

No outro jogo do Grupo C, o Japão impôs-se, igualmente com autoridade, frente à Nova Zelândia, com um triunfo por 6-0, mas que deixa as nipónicas atrás de Portugal na liderança da classificação, face à diferença de golos.

A seleção lusa, finalista dos Europeus em 2019 e 2022 e semifinalista em 2023, integra o Grupo C do Mundial, juntamente com Tanzânia, Japão, com jogo na quarta-feira, e Nova Zelândia, no sábado.

A primeira edição do Mundial decorre na PhilSports Arena, na área metropolitana de Manila, entre 21 de novembro e 07 de dezembro.

Em prova vão estar 16 seleções, na disputa por duas vagas em cada um dos quatro grupos para os quartos de final.

[Notícia atualizada às 14h25 de 23 de novembro de 2025 com mais detalhes]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?