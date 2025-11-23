Portugal goleia Tanzânia por 10-0 no Mundial de futsal feminino

Portugal estreou-se este domingo com uma goleada de 10-0 à Tanzânia, em jogo do Grupo C do Mundial de feminino de futsal, que decorre nas Filipinas, que ao intervalo já vencia por meia dúzia de golos.

Num jogo de sentido único, a equipa orientada por Luís Conceição não podia ter tido melhor começo no primeiro Mundial da história, num jogo em que os 10 golos foram marcados por jogadoras diferentes.

Com muitas oportunidades para visar a baliza de Zuhura Waziti, a seleção das quinas impôs o ritmo que quis e houve tempo, e oportunidade, para o selecionador nacional dar ritmo de jogo a todas as jogadoras inscritas.

Ao intervalo, a equipa lusa tinha a vitória praticamente no 'bolso', mas o segundo tempo trouxe mais quatro golos, um dos quais um autogolo de Fatuma Issa, a tentar um corte num lance desenhado por Helena Neves, que no mesmo minuto ainda fez o 8-0, sem interferência das adversárias.

No outro jogo do Grupo C, o Japão impôs-se, igualmente com autoridade, frente à Nova Zelândia, com um triunfo por 6-0, mas que deixa as nipónicas atrás de Portugal na liderança da classificação, face à diferença de golos.

A seleção lusa, finalista dos Europeus em 2019 e 2022 e semifinalista em 2023, integra o Grupo C do Mundial, juntamente com Tanzânia, Japão, com jogo na quarta-feira, e Nova Zelândia, no sábado.

A primeira edição do Mundial decorre na PhilSports Arena, na área metropolitana de Manila, entre 21 de novembro e 07 de dezembro.

Em prova vão estar 16 seleções, na disputa por duas vagas em cada um dos quatro grupos para os quartos de final.

[Notícia atualizada às 14h25 de 23 de novembro de 2025 com mais detalhes]