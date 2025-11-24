Ouvir
Mundial Sub17

“Parabéns craques”. Cristiano Ronaldo felicita Sub17

24 nov, 2025 - 22:33

A final do Mundial da categoria está marcada para quinta-feira contra a Áustria.

O capitão da Seleção, Cristiano Ronaldo, dá os parabéns à seleção Sub17.

Os comandados de Bino Maçães estão na final do Mundial da categoria e CR7 anima os jovens talentos.

"Parabéns craques! Vamos com tudo, continuem a acreditar!", escreveu.

Também o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, felicitou os Sub17 por este feito histórico:

"Estamos na final! Em nome da Federação Portuguesa de Futebol, felicito a nossa Seleção pela qualificação para a final do Mundial de sub-17, a primeira na história de Portugal. Grande demonstração de humildade, qualidade, resiliência e união deste grupo de trabalho. Parabéns a todos os clubes, Associações Distritais e Regionais e Associações de Classe por todo o trabalho na formação destes jogadores. Obrigado aos nossos adeptos pelo apoio constante em Doha. Têm sido fundamentais! Um dia antes da partida para o Qatar, encontrei um grupo de trabalho ambicioso, focado e sem deslumbramento, depois da vitória no Europeu. Na próxima quinta-feira, com a Áustria, seremos 11 milhões a apoiar a nossa Seleção. Força, Portugal!".

De recordar que a equipa das quinas derrotou o Brasil nas meias-finais, após grandes penalidades.

A final, marcada para quinta-feira, às 16h00, vai ser contra a Áustria que, esta segunda-feira, eliminou a Itália.

