Portugal sobrevive ao sufoco dos penáltis e está na final do Mundial sub-17

A seleção nacional sub-17 apurou-se, esta segunda-feira, para a final do Campeonato do Mundo do escalão após ter batido o Brasil no desempate por grandes penalidades.

O jogo teve várias oportunidades nos 90 minutos regulamentares, mas o marcador nunca chegou a sair do 0-0.

Num desempate por grandes penalidades marcado pela eficácia de quem marcou, o primeiro penálti falhado foi o nono. O guarda-redes português Romário Cunha decidiu bater o último penálti e atirou muito por cima.

Com a vitória à mercê, Ruan Pablo atirou ao poste, voltando a empatar a eliminatória.

Depois de Tomás Soares, Chelmik, Santiago Verdi e Yoan Pereira terem marcado os seus penáltis, João Aragão e José Neto também não vacilaram na ronda de morte súbita. Angelo falhou o sétimo penálti do Brasil, apurando a seleção portuguesa.

Até chegar à final, Portugal venceu a Nova Caledónia (6-1), Marrocos (6-0) e perdeu com o Japão (2-1) na fase de grupos. Seguiram-se triunfos contra a Bélgica (2-1), México (5-0), Suíça (2-0) e agora o Brasil na meia-final.

Esta é a quarta presença de Portugal num Mundial sub-17. Em 1989, ficou no terceiro lugar, em 1995 e 2003 caiu nos quartos de final.

A Áustria venceu, esta tarde, a Itália e apurou-se para a final, que está marcada para quinta-feira, às 16h00. Portugal, orientado por Bino Maçães, pode juntar o título de campeão mundial ao Europeu conquistado no verão passado.

[Atualizado às 18h20]