Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 25 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Seleção nacional

Cristiano Ronaldo escapa a castigo pesado e pode jogar no arranque do Mundial 2026

25 nov, 2025 - 15:29 • Lusa

Segundo o acórdão do Comité Disciplinar da FIFA, o capitão da seleção portuguesa foi sancionado por três encontros (mas apenas um de forma efetiva), após ter sido expulso com cartão vermelho direto na derrota na República da Irlanda.

A+ / A-

O avançado e capitão Cristiano Ronaldo vai estar disponível para o primeiro jogo da seleção portuguesa na fase final do Mundial 2026 de futebol, após ter sido castigado por três partidas, duas das quais suspensas na sua execução.

Segundo o acórdão do Comité Disciplinar da FIFA, ao qual a agência Lusa teve acesso, o jogador, de 40 anos, foi sancionado por três encontros (mas apenas um de forma efetiva), após ter sido expulso com cartão vermelho direto na derrota na República da Irlanda (2-0), em 13 de novembro, na quinta e penúltima jornada do Grupo F de qualificação europeia para o Campeonato do Mundo.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Ronaldo cumpriu suspensão três dias depois, ao falhar a receção vitoriosa à Arménia (9-1), no Porto, que garantiu a nona presença, e sétima consecutiva, da equipa nacional na principal competição internacional de seleções, antes de a FIFA analisar a exposição da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para que o avançado não fosse suspenso por mais do que um duelo, após a sua primeira expulsão ao fim de 226 internacionalizações.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 25 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira