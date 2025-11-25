Ouvir
Martínez: "Depois de conhecer o Ronaldo, estou convencido que é a cabeça que retira um jogador"

25 nov, 2025 - 12:48 • Eduardo Soares da Silva

O selecionador voltou à televisão inglesa e defendeu o estatuto que o avançado do Al-Nassr ainda tem na seleção portuguesa.

A+ / A-

O selecionador nacional, Roberto Martínez, defendeu o protagonismo que Cristiano Ronaldo continua a ter na seleção nacional, destacando que "ninguém tem nada por ser dado".

O espanhol voltou a ser presença no canal de televisão inglês "Sky Sports" e foi entrevistado sobre a seleção portuguesa e, especificamente, Cristiano Ronaldo.

"Todos podem ter uma opinião, o que vejo é que quando ganhamos e o Ronaldo marca um ou dois, as perguntas é o que vamos fazer quando não o tivermos, que a equipa depende muito dele. Quando ele não marca, é como é possível ganhar com alguém de 40 anos? Ele joga porque marcou porque marcou 25 golos nos últimos 30 jogos", explica.

Martínez diz que Ronaldo "é um exemplo de profissionalismo" e alguém "com um grande orgulho de jogar na seleção."

"Ninguém tem nada dado. Para lá do que o que Cristiano dá em campo é a sua vontade de jogar. Tem um efeito positivo e contagiante no balneário, é uma referência para nós", acrescenta.

O selecionador foi ainda convidado a comentar o golo de pontapé de bicicleta que Ronaldo marcou, esta semana, pelo Al-Nassr: "É um especialista na finalização. Eu sempre acreditei que o corpo retirava um jogador. Depois de conhecer o Cristiano, estou convencido que é a cabeça que retira o jogador. O corpo dele segue a rotina, sempre em busca de ser melhor."

"Ele tem a maior fome de vener que já vi num jogador. Muitas vezes ganhas um troféu e no dia seguinte já nao tens a mesma vontade, essa fome. Ele não se deixa cair. Já não precisar de provar que ninguém está errado, o que fez já é suficiente para deixar um legado", conclui.

O treinador de 52 anos orienta a seleção desde 2023 e conquistou a Liga das Nações no verão passado, o seu primeiro troféu por Portugal.

Saiba Mais
