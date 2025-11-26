Ouvir
Portugal entra a vencer na qualificação para o Euro Sub17

Único golo da partida surgiu apenas nos descontos.

Portugal venceu a Hungria por 1-0, em jogo da ronda inaugural do Grupo A1 de qualificação para o Euro 2026 sub-17 feminino, numa partida que ficou marcada pela falta de eficácia das jogadoras portuguesas.

O único golo do encontro surgiu já em tempo de compensação, com Matilde Sá (90'+2) a materializar a superioridade portuguesa ao longo de toda a partida.

Com este resultado na estreia da primeira ronda de apuramento Euro 2026, Portugal soma três pontos e, a par da Espanha, que bateu a Bulgária por 6-1, lidera com três pontos o Grupo A1.

Portugal entrou melhor no encontro e logo nos minutos iniciais Raquel Vitorino, com um cabeceamento rente ao poste, e Matilde Matos, num remate que foi bloqueado pela defesa húngara, mostraram que Portugal pretendia ditar o ritmo de jogo e passar cedo para a frente do marcador.

Nos minutos seguintes, a Hungria acertou as marcações e, embora deixando Portugal dominar na posse de bola, as magiares cediam poucos espaços às lusas. As exceções para Portugal chegaram em lances de bola parada e em dois remates de Ona Gama e Fabiana Branco, o primeiro defendido pela guarda-redes e o segundo a tirar tinta ao poste.

Na entrada para o segundo tempo, Portugal voltou a entrar mais assertivo e Madalena Loução e Maria Oliveira, em remates de meia distância, voltaram a pôr à prova os reflexos de Galambvári na baliza húngara.

Com o avançar do cronómetro, Portugal acentuou o seu domínio, encostou a Hungria à sua defesa, mas continuava a mostrar pouca capacidade de furar o bloco baixo das magiares.

A 15 minutos do final, Catarina Santiago dispôs da melhor ocasião para desfazer o nulo. Na resposta a um cruzamento milimétrico, a avançada portuguesa adiantou-se à marcação e surgiu ao primeiro poste a desviar, com a bola a passar a milímetros do poste.

No lance seguinte, Galambvári voltou a segurar o 0-0 para a Hungria, com uma defesa com o pé, em cima da linha de golo, a remate de Leonor Silva, e aos 85 a jovem húngara confirmou o estatuto de melhor em campo, ao desviar para a barra um livre de Matilde Matos.

Depois de muito insistir, Portugal terminou com a resistência magiar já para lá do minuto 90, com Matilde Sá a fazer o único golo do jogo. Depois de um grande trabalho de Catarina Santiago na área, Matilde Sá ainda escorregou, mas recompôs-se e consegui o remate para o fundo das redes, carimbando os primeiros três pontos de Portugal nesta fase de apuramento.

A equipa orientada por Beatriz Teixeira volta a entrar em campo no dia 29 de novembro, frente à Bulgária, e no dia 2 de dezembro encerra esta fase de apuramento frente à Espanha.

