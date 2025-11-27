Bino. “Trabalho fantástico. Dificilmente isto vai ser igualado”

O selecionador Bino Maçães estava feliz com mais uma conquista dos Sub17. Campeões do mundo depois de terem sido campeões da Europa.

"Grande trabalho dos miúdos, temos vindo a dizer isso. Sabíamos que ia ser muito difícil, havia um desgaste muito grande, mas eles foram fantásticos. Parabéns. Acho que dificilmente isto vai ser igualado, é um trabalho fantástico destes jovens. Espero que, por tudo o que já fizeram, possam ter um futuro fantástico para valorizar também o que fizeram agora"

Mundial depois do Europeu

“Muito feliz. Embora seja mais controlado, é da minha natureza. Muito satisfeito, também pelas pessoas que gostam de mim, pelas pessoas que me apoiam, família, amigos. Têm estado sempre a torcer por mim. Mas acima de tudo aos portugueses. Foi um fantástico trabalho de todos nós, dignificámos novamente Portugal e colocámos esta geração no nível mais elevado que existe. Mas isto nunca pára. É muito bom, vamos festejar, como é lógico, mas depois há mais. Um apuramento logo a seguir. Foi um trabalho fantástico. Não há muitas palavras. Acho que em termos de organização defensiva estiveram muito acertados, aqui ou ali um ou outro erro. Mas acho que merecemos inteiramente ganhar esta final".

O treinador vai festejar?

"Eu festejo, não festejo é como eles. Não tenho já a idade deles. Estava muito seguro da qualidade dos jogadores. Só mudámos um e nem era por aí. Quero dedicar também esta vitória ao Gil [Neves] porque esteve connosco no Euro e não esteve aqui. Tem tido um trajeto fantástico. Está a fazer um grande trabalho no Benfica e tinha de enaltecer também o que fez. Continua a ser um dos nossos e, por isso, muito satisfeito. Mas não só esse. Grande trabalho para todos e esperemos que no futuro possam estar presentes para saborear este tipo de vitórias".

Portugal derrotou a Áustria, por 1-0, e é campeão do mundo de Sub17.