  27 nov, 2025
  • 27 nov, 2025
Futebol feminino

Francisco Neto. "Se não jogarmos contra as melhores seleções, nunca vamos estar no patamar delas"

27 nov, 2025 - 16:50 • Lusa

O treinador da Seleção feminina de Portugal, Francisco Neto, diz que o recente triunfo diante dos Estados Unidos foi "muito importante" para energizar a equipa, que quer que seja mais consistente nos resultados.

Entre jogos particulares, Liga das Nações e Campeonato da Europa, Portugal tem apenas uma vitória nas últimas 10 partidas, alcançada recentemente, em outubro, e em casa das atuais campeãs olímpicas, os Estados Unidos (2-1).

Francisco Neto destacou os resultados positivos deste ano, considerando o triunfo conseguido nos Estado Unidos como "muito importante" e, "na sequência em que Portugal vinha, um boost de energia muito positivo".

"Se falarmos no ano de 2025, temos a vitória frente à Bélgica [1-0], o empate com a Inglaterra [1-1], campeã da Europa. Depois, um empate em casa com a campeã africana [Nigéria, 0-0], um empate com a Itália no campeonato da Europa, a vitória agora com as campeãs olímpicas", lembrou na conferência de imprensa de antevisão da receção aos Países Baixos, em jogo particular que vai realizar-se em Braga na sexta-feira.

Contudo, o selecionador admitiu que os números "não são maravilhosos".

"Não nos escondemos atrás das coisas, temos que querer ser melhores e trabalhamos para isso, mas como é lógico ir a casa das campeãs olímpicas onde pouca gente, desde sempre, lá ganhou, e a forma como ganhámos, e como competimos no segundo jogo [derrota por 3-1 com os Estados Unidos], para mim isso é o mais importante nestes momentos em que estamos a preparar a equipa. A forma dominadora como jogámos diz-nos que este é o caminho, mas temos que o conseguir fazer mais vezes, ser mais consistentes. Sabemos internamente porque não o somos, mas o crescimento de uma equipa e de um projeto é feito destes altos e baixos", disse.

Portugal já realizou nove jogos contra os Países Baixos, tendo somado oito derrotas e uma vitória, em dezembro de 2001 (2-1), então na qualificação para o Mundial de 2003. O selecionador quer Portugal a "criar problemas" às neerlandesas com a sua forma de jogar assim como a "superar os problemas" que as adversárias vão colocar, frisando a importância do vídeo, imagens e reuniões individuais na análise ao adversário.

Esta fase de preparação antecede a qualificação para o Mundial de 2027, que se inicia em março de 2026, diante de adversários muito fortes - os Países Baixos ocupam o 11.º lugar do ranking feminino da FIFA e o Brasil, adversário de terça-feira, em Aveiro, o sétimo.

"O caminho mais fácil seria não competir com estas equipas, mas temos a perfeita noção de que se não jogarmos contra elas, nunca vamos estar no patamar delas. Para chegarmos a esse nível, temos que jogar com as melhores seleções para estarmos mais preparados mais à frente", disse.

Francisco Neto explicou que tem que priorizar o tipo de trabalho com as jogadoras consoante o calendário do momento.

"Quando vens de uma série de datas FIFA em que temos muito tempo com as jogadoras a nossa ideia de jogo está mais assimilada e podemos olhar mais para o adversário. Quando estamos juntos com menos frequência, temos que olhar mais para nós. É neste registo que temos vindo a fazer crescer a nossa seleção", notou.

O técnico chamou várias jogadoras novas, tendo destacado a "energia" que trazem para o seio do grupo e o papel das mais experientes na sua integração.

"Estão a dar os primeiros passos no futebol sénior, mas têm demonstrado que estão aptas para estar neste contexto, mas como com todas as jogadoras, isto demora tempo porque o nível é muito alto", notou.

