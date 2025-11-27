Ouvir
Mundial Sub17

Mide. “2025 é o melhor ano da minha vida”

27 nov, 2025 - 19:08

O jogador luso dos dragões foi considerado o melhor jogador do Mundial Sub17, disputado no Qatar.

O médio Mateus Mide foi considerado o melhor jogador do Mundial Sub17 conquistado por Portugal.

O jogador do FC Porto não tem dúvidas: “O que vai no coração é só felicidade. É o sentimento que têm os meus pais também”.

“2025 é o melhor ano da minha vida, por enquanto. Sinto que não, se não fossem as pessoas que estão do meu lado, não seria assim”, acrescenta.

Já sobre o prémio individual, Mide sente-se “muito orgulhoso de a ter recebido”, mas lembra o restante plantel: “Não conseguia isto sem eles”.

Portugal derrotou a Áustria, por 1-0, e conquista o Mundial de Sub17, poucos meses depois de ter sido Campeão Europeu.

