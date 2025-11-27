Ouvir
Mundial sub-17. Mateus Mide vence Bola de Ouro, Romário Cunha a Luva de Prata

27 nov, 2025 - 18:26 • Inês Braga Sampaio

Portugal leva maioria dos prémios individuais, após a vitória.

Os prémios individuais do Mundial de sub-17, que Portugal venceu, esta quinta-feira, sorriram na sua maioria a jogadores nacionais.

Mateus Mide foi eleito o Bola de Ouro, prémio para melhor jogador do torneio, com Mauro Furtado a receber a Bola de Prata. Romário Cunha foi galardoado com a Luva de Ouro, para melhor guarda-redes.

A Bota de Ouro foi para Johannes Moser. Mesmo sem ter marcado a Portugal, o austríaco terminou o Mundial com oito golos, mais um que o português Anísio Cabral, que decidiu a final.

